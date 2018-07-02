Российско-корейский инновационный центр начнет работу в начале 2019 года

Российско-корейский инновационный центр, о создании которого было объявлено в июне на встрече президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, откроется в начале 2019 года, рассказал генеральный директор Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА) в странах СНГ Ким Джон Кён.

«Российско-корейский инновационный центр откроется в Республике Корея в начале следующего года. Он должен стать хабом для развития сотрудничества между нашими странами в сфере высоких технологий, например, цифровом производстве и роботостроении», - подчеркнул он.

По его словам, Россия и Республика Корея «уделяют повышенное внимание развитию сотрудничеству в сфере высоких технологий».

«Мы рассчитываем, что появление такого центра будет способствовать совместному открытию стартапов, – заявил он. – У России прекрасные специалисты в этой области и есть интересные наработки. У Республики Кореи, в свою очередь, есть навыки по коммерциализации этих технологий и их продвижению на российском и корейском рынках, а также в третьих странах. Мы готовы инвестировать в стартапы в России».

Инновации станут одной из главных тем Российско-корейского промышленного форума, который пройдёт 9 июля в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

В повестке мероприятия, в том числе, обсуждение корейских технологий «умного завода» (Smart Factory).

«Корея сможет оказать содействие в создании Smart Factory в России. Это фабрика, где с помощью таких технологий, как «интернет вещей», «большие данные» и «искусственный интеллект» в режиме реального времени можно получать и анализировать информацию о производстве», – добавил он.

Ким Джон Кён привёл в качестве «примера успешного высокотехнологического сотрудничества между Республикой Кореей и Россией компанию «Экзоатлет» – совместное российско-корейское производство медицинских экзоскелетов.

«С помощью робототехники можно ускорить, например, реабилитацию пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей, – подчеркнул он. – Я уверен, что в ближайшие годы появятся новые совместные проекты такого рода».

Корейское агентство содействия торговле и инвестициям – это некоммерческая организация, основанная в 1962 году с целью содействия развитию торговли и инвестиций между Республикой Кореей и другими странами. Сегодня КОТРА имеет 126 представительств в 86 странах мира, в том числе в России, где она имеет дипломатический статус торгового отдела посольства Республики Корея.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 пройдёт с 9 по 12 июля в Екатеринбурге.

В период с 1989 по 2016 год Республика Корея инвестировала порядка 2,5 млрд. долларов в развитие производства бытовой техники, автомобилестроения, гостиничного бизнеса, производства кондитерских изделий и других отраслей в России. Торговый оборот между Россией и Республикой Кореей составил по итогам 2017 года 19 млрд. долларов.

Основу экспорта Республики Кореи составляют промышленные товары, России – природные ресурсы.

Всего в «ИННОПРОМ» примут участие 100 ведущих корейских предприятий крупного, а также малого и среднего бизнеса в сферах машиностроения, робототехники, автомобилестроения, энергетики, металлообработки и потребительских товаров. Среди участников – Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai Motor CIS, IR ROBOT, TaeguTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electric и многие другие.