НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный сегмент облака #CloudМТС

«Национальный аттестационный центр» («НАЦ»), входящий в группу компаний «Информзащита» сообщил об успешном проведении аттестационных испытаний сегмента информационной системы персональных данных МТС.

Система под названием «Защищенный сегмент облачной платформы #CloudМТС» представляет собой облачный сервис, который поможет бизнесу обеспечить защиту персональных данных клиентов и сотрудников в соответствии с требованиями российского законодательства — 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных нормативных актов.

В основе сервиса — выделенный защищенный сегмент облака #CloudМТС, который и стал предметом аттестации. Сервис позволяет размещать в облаке информационные системы, которые участвуют в процессе сбора и обработки персональных данных — системы управления кадрами, корпоративным контентом, взаимодействием с клиентами и другими.

Благодаря реализации специалистами «НАЦ» проекта, сервисами защищенного сегмента облачной платформы #CloudМТС смогут пользоваться компании, которые дорожат безопасностью данных своих клиентов, и для которых принципиально соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. Эксперты Центра выполнили работы по проекту в один этап, что позволило сократить сроки реализации и выдать Аттестат соответствия требованиям безопасности менее чем за месяц.

Несмотря на сложность и инновационность инфраструктуры защищенного сегмента облачной платформы #CloudМТС, компании «НАЦ» удалось в полном объеме реализовать требования Приказа от 18 февраля 2013 г. N 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и убедиться в эффективности принятых мер и средств защиты информации.

«Национальный аттестационный центр» обладает многолетним опытом и обширной экспертизой аттестации самых сложных информационных систем. Как правило, работы всегда идут быстрее, когда заказчик заинтересован в проекте и повышении уровня защищенности своих сервисов. В случае с МТС усилиями обеих сторон удалось в сжатые сроки провести весь комплекс работ, что позволило подтвердить соответствие защищенного сегмента облачной платформы #CloudМТС требованиям законодательства РФ в области защиты персональных данных», – сказал Алексей Авдонов, генеральный директор компании «НАЦ».