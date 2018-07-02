«КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan

ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро».

«Инвитро» – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Медицинская компания располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов в 5 странах и 9 самыми современными лабораторными комплексами.

В связи с развитием бизнеса «Инвитро» бизнес-процессы компании претерпевали изменения, и назрела необходимость совершенствования подходов к бюджетированию, что, в свою очередь, должно было повлечь за собой серьезные изменения настроек текущей системы бюджетирования. Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство «Инвитро» приняло решение о создании новой системы бюджетирования на другой платформе.

В ходе выбора программного решения для автоматизации бюджетного процесса были рассмотрены и протестированы несколько систем. Ключевыми критериями при выборе платформы стали обеспечение безопасности данных, скорость вычислений, быстрота внедрения, возможность самостоятельно создавать модели и поддерживать систему силами бизнес-пользователей.

В результате была выбрана облачная платформа Anaplan, занимающая лидирующие позиции среди систем стратегического управления эффективностью предприятия (SCPM) по данным отчета Gartner Magic Quadrant за 2017 год.

«Инвитро помогает миллионам людей оставаться здоровыми, а для нас большая удача помочь столь социально ответственному и динамично развивающемуся бизнесу планировать еще качественней и реагировать на внутренние и внешние вызовы еще оперативней. Клиентами Anaplan являются десятки крупных лидеров рынка здравоохранения и медицинских услуг во всем мире, и мы рады видеть коллег из «Инвитро» в их числе», - отметил Евгений Велесевич, директор по России и СНГ Anaplan.

Для реализации проекта была приглашена компания «КОРУС Консалтинг», которую связывают с «Инвитро» успешные партнерские отношения. Ранее специалисты интегратора уже реализовывали в компании систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning, поэтому хорошо знакомы с бизнес-процессами «Инвитро» и способны в кратчайшие сроки перенести часть решений из Oracle Hyperion Planning в Anaplan.

«Сотрудничество «Инвитро» и «КОРУС Консалтинг» ведётся с 2011 года, и для нас исключительно важны долгосрочные стратегические отношения с такими современными и динамичными компаниями, как «Инвитро». Мы всегда готовы предложить нашим клиентам лучшие инновационные программные решения для их бизнес-задач и высококвалифицированных экспертов для реализации проектов», – сказал Всеволод Тепляков, руководитель направления бизнес-планирования ГК «КОРУС Консалтинг».

В рамках проекта будут собраны требования и актуализирована существующая модель бюджетирования, настроена новая система бюджетирования в Anaplan, а также развернут собственный центр компетенции «Инвитро» для поддержки и дальнейшего развития платформы.

На текущий момент уже завершён первый этап проекта, в результате которого была разработана техническая архитектура будущей системы, реализованы ключевые проектные решения и создана модель сбора консолидированного бюджета доходов и расходов по всем компаниям группы. Команда со стороны «Инвитро» уже прошла обучение и готова к настройке отдельных блоков системы, что позволит в будущем создать полноценный центр компетенции и существенно упростит поддержку системы силами бизнес-пользователей.

«Для нас в первую очередь было важно, чтобы бюджетную кампанию 2019 года мы начали в новой системе, поэтому выбирали продукт и компанию-партнера, которые гарантируют получение результата. Мне нравится, что уже сейчас, в самом начале проекта, мы видим первые достижения нашей совместной проектной команды. Выбрав Anaplan, мы сделали первый шаг для создания системы интегрированного планирования и в дальнейшем сможем реализовать на этой платформе смежные бизнес-задачи», – отметила Наталья Баранова, финансовый директор компании «Инвитро».

Завершение настройки всего блока консолидированной бюджетной отчетности запланировано на июль, а переход к опытно-промышленной эксплуатации – на сентябрь этого года, что позволит стартовать бюджетную кампанию 2019 года в новой системе.