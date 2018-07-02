Infowatch выпустила новую версию DLP-системы Traffic Monitor

Infowatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, сообщил о выпуске Infowatch Traffic Monitor 6.10 – флагманского решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты организаций от внутренних угроз информационной безопасности (DLP-система). Новая версия продукта содержит инструменты для расширения защищенного периметра корпоративной сети на облачные сервисы и мобильные устройства, а также контроля уровня информационной безопасности в организациях с территориально-распределенной структурой благодаря обновлению модуля визуальной аналитики Infowatch Vision.

«Чтобы решить проблему защиты от утечки данных в компаниях с разветвленной структурой, мы дополнили модуль Infowatch Vision новым приложением "Филиальная структура", – сказал Александр Клевцов, руководитель направления DLP ГК Infowatch. – Этот инструмент позволяет администратору системы в головном офисе компании оценить уровень информационной безопасности в каждом из филиалов и в организации в целом. Модуль также дает возможность вести мониторинг качества работы DLP-систем во всех подразделениях и оценить действия офицеров безопасности на местах, количество обработанных ими инцидентов и вынесенные по ним вердикты».

Сведения о мониторинге событий и инцидентов информационной безопасности в филиалах представлены в виде интерактивных многоуровневых отчетов в единой виртуальной консоли модуля Infowatch Vision. События в отчете можно сгруппировать по политикам информационной безопасности (ИБ), объектам защиты и вердиктам офицеров безопасности по инцидентам.

По словам Александра Клевцова, еще одним ключевым дополнением в Infowatch Traffic Monitor 6.10 стал контроль передачи конфиденциальных документов организации в условиях размытого корпоративного периметра за счет обеспечения защиты информации в облачной среде. Решение предотвращает утечки данных в облачной среде Microsoft Office 365 благодаря интеграции с сервисом Microsoft Cloud App Security. Кроме того, в версии 6.10 расширен список поддерживаемых мобильных устройств и добавлен перехват несанкционированной передачи данных на рабочих станциях, телефонах и планшетах через сервис мгновенных сообщений Telegram.

Для снижения количества ложноположительных срабатываний системы практически до нуля в Infowatch Traffic Monitor 6.10 усовершенствованы технологии лингвистического анализа и добавлены новые категории классификации информационных потоков, которые детектируют данные по новым тематикам, таким как «Резюме», «Стратегия компании», «Система безопасности» и другим.