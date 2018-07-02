Huawei представила смартфон Y5 Prime 2018 в России

Huawei представила новый смартфон серии Y – Huawei Y5 Prime 2018 с дисплеем FullView. Новинка получила ОС Android 8.1.0, аккумулятор емкостью 3020 мА∙ч, 13 МП основную и 5 МП фронтальную камеру с регулируемой подсветкой и целый набор полезных функций, которые делают ее привлекательной для активных пользователей, нуждающихся в устройстве с хорошим сочетанием цены и функциональности.

Huawei Y5 Prime 2018 оснащен экраном FullView с разрешением HD+ и диагональю 5,45 дюйма. Благодаря соотношению сторон экрана 18:9 смартфон получился компактнее устройств с традиционными дисплеями аналогичной диагонали и его удобно держать в руке. При этом на экране FullView помещается на 12,5% больше информации, что позволяет видеть больше деталей изображения и текста.

Любители селфи оценят 5 МП фронтальную камеру, оснащенную регулируемой подсветкой, которая автоматически определяет характер внешнего освещения и корректирует его, делая автопортреты более яркими и выразительными. Подсветка поддерживает и ручную настройку, позволяя пользователям реализовывать свои идеи и создавать художественные селфи.

Основная 13 МП камера нового смартфона получила технологию HDR с возможностью последующей обработки снимков. Большой набор фильтров и режим панорамной съемки делают мобильную фотографию с новым Huawei Y5 Prime 2018 проще и интереснее.

ОС Android 8.1.0 позволяет использовать возможности аппаратных компонентов смартфона, обеспечивая при этом оптимальное использование заряда батареи и плавную работу интерфейса и приложений.

Еще одна полезная функция – режим усиления звука, обеспечивающий комфортное общение по телефону даже в шумных помещениях. Смартфон автоматически определяет высокий уровень шума во время звонка и предлагает пользователю активировать режим усиления нажатием на клавишу громкости.

Новый Huawei Y5 Prime 2018 получил целый набор полезных функций, упрощающих многие рутинные операции. Среди них – скриншот касанием трех пальцев и режим изменения цветовой температуры экрана Eye Comfort. Также смартфон поддерживает режим караоке, который активируется, когда пользователь подключает наушники к смартфону и запускает приложение для караоке.

Для оптимального использования возможностей батареи емкостью 3020 мА∙ч Huawei Y5 Prime 2018 получил набор энергосберегающих функций и технологий Power Saving 6.0, которые оптимизируют потребление энергии, продляя время автономной работы устройства. Еще одна особенность смартфона – три независимых слота, позволяющих одновременно использовать две сим-карты и карту памяти microSD емкостью до 256 Гбайт.

В России Huawei Y5 Prime 2018 начал продаваться в магазинах-партнерах компании с июня 2018 г. Рекомендованная розничная цена модели в золотом, черном и синем цветах составляет 7 990 руб.