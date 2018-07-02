«Энергобанк» внедрил Solar inRights в рамках реализации концепции CARTA

Solar Security, провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, завершил пилотное внедрение решения для управления правами доступа Solar inRights в АКБ «Энергобанк». Данный проект является частью стратегии Банка по реализации концепции CARTA (Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment) – непрерывной адаптивной оценке риска и доверия. Внедрение было реализовано совместно с компанией ICL-КПО ВС.

Классический вариант внедрения IdM подразумевает, что решение о предоставлении прав доступа принимается на основе согласования заявок владельцами ресурсов и руководителями сотрудника. В рамках концепции CARTA решение о выдаче прав, согласно запросу и ролевой модели, принимается SIEM-системой и зависит от контекста информационной безопасности – своевременной установки обновлений, наличия антивирусного ПО на рабочей станции пользователя, аномалий, выявленных в его поведении, и прочего. При таком подходе предоставление прав происходит не одномоментно, а каждый раз, когда пользователю нужен доступ к корпоративным информационным системам.

«Приверженность Банка данной концепции вызвана тем, что традиционные понятия "блокировать плохое" и "разрешать хорошее" не работают, когда все потенциально скомпрометировано, и мы не можем отличить злоумышленника от легального пользователя. Ярким примером такой ситуации служит компрометация учетных данных. В рамках реализации концепции CARTA решение о внедрении IdM переходит в разряд стратегических и, следовательно, оказывает значительное влияние на уровень зрелости информационной безопасности», – сказал Сергей Романов, начальник Отдела обеспечения информационной безопасности АКБ «Энергобанк».

Совокупная длительность проекта предварительно оценивается в 1-1,5 года. Первым его шагом стало пилотное внедрение Solar inRights. Уже с первого месяца автоматизация на подключаемых системах дала видимый результат, в том числе финансовый. Использование Solar inRights позволило сократить простои персонала, возникавшие из-за задержки предоставления прав доступа, оптимизировать затраты на поддержку информационных систем, которая рассчитывается на основании количества учетных записей и многое другое.

«Это не первый масштабный проект Solar inRights в банковской отрасли, и следует отметить, что подход, выбранный "Энергобанком", отвечает самым современным представлениям об организации процессов информационной безопасности. Он соединяет в себе возможности имеющихся на рынке технологий управления правами доступа, воплощенных в Solar inRights, и передовые подходы к управлению рисками. Уникальность подхода в том, что традиционные технологии используются для эффективного противостояния новым угрозам. В результате, не только повышает эффективность и прозрачность процессов управления доступом, но существенно снижаются риски, связанные с несанкционированным доступом к информационным системам», – сказал Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании Solar Security.