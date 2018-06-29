Ростех скорректировал регламент функционирования Единого агрегатора торговли

Ростех в лице специализированной организации «РТ-Проектные технологии» скорректировал регламент функционирования Единого агрегатора торговли «Березка» (ЕАТ) для госзакупок малого объема. Изменения внесены по итогам анализа обращений, поступивших в Ростех от заинтересованных лиц после публикации регламента в ЕИС и экспертного совещания Общероссийского народного фронта (ОНФ) на тему «Совершенствование системы закупок и создание цифровой платформы для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Созданию и функционированию ЕАТ было уделено особое внимание в рамках обсуждения проблемы, с которыми сталкиваются субъекты МСП в части обеспечения госзаказа, цифровизация госзаказа как фактора, способствующего участию МСП в госзакупках. В дискуссии приняли участие активисты ОНФ и представители экспертного сообщества. Несмотря на большое количество замечаний, сошлись во мнении, что закупки малого объема действенный механиз помощи МСП, но Регламент требует корректировки. Замечания и предложения специалистов, в том числе, легли в основу обновленного Регламента ЕАТ «Березка».

«Среди важнейших изменений – упрощение процедуры аккредитации заказчиков и поставщиков. Для работы в агрегаторе теперь требуется только наличие регистрации в ЕИС или Единой системе идентификации и аутентификации. Требование о предоставлении пакета документов в электронном виде устранено, что значительно упрощает начало работы в системе», - отметил генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош.

Согласно новой версии регламента изменена процедура закупки. С 1 сентября 2018 года помимо короткой закупочной сессии, когда все поставщики могут подать свои предложения на выставленный лот в течение двух часов, вводится длинная закупочная сессия продолжительностью 24 часа. Выбор типа закупочной сессии определяется заказчиком, осуществляющим закупку.

«Включено положение о том, что участники закупки в рамках закупочной сессии могут подавать ценовые предложения о товарах, работах и услугах, информации о которых еще не была предоставлена поставщиком в каталог ЕАТ. Это исключает риски, что права участника могут быть ограничены при проведении закупки», – отметил Сергей Ярош.

Помимо указанных изменений введен пропорциональный комиссионный сбор оператора ЕАТ с учетом скидки для субъектов малого предпринимательства. Добавлен раздел «Реестр закупок», в котором четко прописан порядок создания и наполнения реестра, определены форма заявки в электронной форме на подключение иных информационных систем и сроки ее рассмотрения. Для простоты понимания регламента из него были убраны формы и приложения – вместо этого вся информация разнесена по соответствующим разделам. Отрегулирован и уточнен ряд терминов и определений.

ЕАТ направлен на осуществление госзакупок малого объема до 100 – 400 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства от 28 апреля 2018 года оператором системы определены «РТ-Проектные технологии». ЕАТ начнет работать с 1 июля 2018 года. В этот период пользователи – заказчики и поставщики – смогут ознакомиться с системой. А с 1 ноября текущего года станет обязательной.