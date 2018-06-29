«Мегафон» упростил подключение услуги «Мегафон.Таргет» для абонентов всех операторов – теперь это возможно без заключения отдельного договора на услуги мобильной связи. Оплатить услугу легко с помощью банковской карты.

«Мегафон.Таргет» – решение для проведения умных адресных рассылок с использованием больших данных. С помощью услуги индивидуальные предприниматели и небольшие компании могут привлечь внимание клиентов к открывшемуся бизнесу или запущенному продукту. Например, автомеханик-владелец небольшого шиномонтажа сможет сформировать SMS-рассылку и отправить ее только мужчинам в возрасте 35-44 лет, живущим неподалёку. В результате он получает возможность быстро найти новых клиентов, которые могут перейти в разряд постоянных.

Ранее подключить услугу без заключения договора на услуги мобильной связи могли лишь абоненты четырех филиалов «Мегафона». Теперь это доступно абонентам других операторов связи и клиентам компании по всей стране. Для того чтобы воспользоваться услугой «Мегафон.Таргет» не нужно обращаться в офис компании – абоненты «Мегафона» могут подключить ее в два клика с помощью специальной USSD-команды, а абонентам других операторов нужно только зарегистрироваться в интерфейсе услуги и ввести свои контактные данные.

«Мегафон» постоянно изучает потребности клиентов и, ориентируясь на них, развивает свои продуктовые предложения. По прогнозам экспертов Росстата, к 2024 г. показатель численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должен вырасти с 19 до 22 млн человек. Наша цель - обеспечить качественную поддержку в решении насущных бизнес-задач с помощью лучших на рынке технологий», – сказал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона».

«Мы рады, что услуга "Мегафон.Таргет" популярна среди наших клиентов. С момента запуска в апреле 2017 г. к 1 июня 2018 г. ею воспользовались и совершили хотя бы одну рассылку порядка 8 тыс. клиентов, а выручка от услуги всего за 9 месяцев составила более 118 млн руб., – прокомментировал Ян Кухальский, генеральный директор компании "Мегалабс". – Теперь с услугой "Мегафон.Таргет" умные и эффективные решения в области рекламы становятся доступными абсолютно всем небольшим компаниям, заинтересованным в росте своего бизнеса, без ограничений по оператору или тарифу».