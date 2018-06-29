Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203
Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представила новый гибридный планшетный компьютер 2-в-1 CITI E203. Устройство отличает качественный IPS дисплей с поддержкой Multi-touch.
В основе Digma CITI E203 лежит четырехъядерный процессор Intel Celeron N3450 с частотой до 2,2 ГГц.
Окружение для работы с сенсорными приложениями обеспечивает установленная операционная система Windows 10 с возможностью переключения между режимом ноутбука и планшета.
Графическая карта Intel HD Graphics 500 и Multi-touch IPS дисплей 11,6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей позволят работать как с классическими, так и сенсорными приложениями.
Большой объем оперативной памяти в 4 ГБ и накопитель объемом 32 ГБ позволят получать быстрый отклик от приложений и документов в режиме многозадачности. Встроенный кардридер и слот расширения M.2 дают возможность увеличить доступный объем памяти при помощи карт microSD и SSD накопителя.
Digma CITI E203 обладает поддержкой беспроводных стандартов Wi-Fi и Bluetooth 4.0. В планшете также установлены два полноразмерных USB-порта для подключения компьютерной периферии. Подключить гаджет к внешнему монитору или телевизору поможет встроенный порт micro HDMI.
Гибридный планшет 2-в-1 Digma CITI E203 поставляется в сером цвете. Розничная цена устройства – 15 490 руб.
В комплектацию входят: планшетный компьютер с клавиатурой, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.