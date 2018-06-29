«Диджитал Дизайн» выпустила первое корпоративное приложение под ОС Sailfish для работы коллегиальных органов

«Диджитал Дизайн» объявила о релизе новой версии мобильного решения «Информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы в Sailfish Mobile OS RUS.

С января 2019 г., согласно постановлению правительства РФ от 07.03.2018 № 234, офисные приложения из реестра российского ПО должны работать под управлением мобильной операционной системы из этого реестра. На сегодняшний день единственной ОС, отвечающей этим требованиям, является Sailfish Mobile OS Rus. Система разработана на базе ядра Linux и технологий с открытым исходным кодом компанией «Открытая мобильная платформа».

ИТ-компания «Диджитал Дизайн» одной из первых запустила проект по адаптации собственных решений под отечественную мобильную ОС. «Диджитал Дизайн» 25 лет занимается разработкой решений для автоматизации различных бизнес-процессов обеспечения информационной безопасности, внедрением инфраструктурных решений, работает с корпоративным и госсектором. В реестре российского ПО находятся 7 продуктов компании, один из которых – ИСКО «Ареопад».

Система предназначена для подготовки заседаний, проведения голосований коллегиальных органов, различных общественных советов, коллегий и комиссий. Решение предоставляет возможность участия в заседаниях удаленно – в любое время и из любой точки мира. «Ареопад» автоматизирует процесс совещаний, начиная от формирования повестки, заканчивая формированием протокола и контролем исполнения поручений по итогам заседания. Кроме того, в системе реализована комплексная защита информации от несанкционированного доступа в соответствии с ГОСТ.

Проведенные испытания на отечественном смартфоне Inoi R7 – первом устройстве, работающем на операционной системе Sailfish Mobile OS Rus, – подтвердили работоспособность системы.

Павел Эйгес, генеральный директор ООО «Открытая Мобильная Платформа», сказал: «Развиваемая нами Sailfish Mobile OS RUS – это современная операционная система и заметный игрок на рынке корпоративных решений в России. Мы создаем продукт, предоставляющий уникальные возможности построения масштабной защищенной мобильной инфраструктуры. Это означает и формирование соответствующей экосистемы приложений. Компания «Диджитал Дизайн» развивает очень интересный и востребованный продукт, обладает обширным опытом разработки коммерчески успешных продуктов и станет ценным партнером для реализации совместных проектов».

«С Sailfish продукты нашей компании «роднит» то, что и то и другое - полностью корпоративная история. Мы активно работаем с государственными учреждениями и корпорациями, поэтому нам важно обеспечить работу с данными внутренних информационных систем наших заказчиков через мобильное устройство на ОС Sailfish – с чем, я считаю, мы успешно справились, – сказал генеральный директор компании "Диджитал Дизайн" Дмитрий Лившиц. – ИСКО «Ареопад» охватывает процесс документооборота для руководителей высшего звена и их помощников. Это дает нам большое преимущество – теперь остается один шаг для того, чтобы обеспечить полноценный электронный документооборот на Sailfish. А эта задача, в свою очередь, является если не первоочередной, то одной из приоритетных в государственном и корпоративном сегментах».

Команда специалистов «Диджитал Дизайн» уже приступила к адаптации под мобильную операционную систему Sailfish Mobile OS Rus следующего решения компании, состоящего в реестре отечественного ПО.