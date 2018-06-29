Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M1). Цена

Asus объявила о пополнении в серии смартфонов с высокой емкостью аккумулятора ZenFone Max – новый высокопроизводительный смартфон ZenFone Max Pro оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, 6-дюймовым экраном с разрешением Full-HD+, заключенным в ультратонкую рамку, и двойной камерой. При этом смартфон обладает компактным корпусом, по размерам соответствующим 5,5-дюймовым устройствам.

Смартфон ZenFone Max Pro создан на базе высокопроизводительного и энергоэффективного процессора Qualcomm Snapdragon 636 с графическим ядром Adreno 509 – великолепная аппаратная комплектация для продуктивной работы и поддержки самых требовательных игр.

Вес смартфона ZenFone Max Pro составляет всего 180 грамм. Экран устройства защищен стеклом с закругленными краями (2.5D). Смартфон, заключенный в стильный металлический корпус, доступен в двух цветовых решениях: черном (Deepsea Black) и серебристом (Meteor Silver).

Процессор Snapdragon 636, созданный по 14-нанометровому техпроцессу, представляет собой 64-битную систему на кристалле, наделенную оперативной памятью объемом до 4 ГБ. Производительность этого процессора превышает производительность его предшественника, мобильной платформы Snapdragon 630, на 40%, а производительность графического ядра возросла на 10%. Кроме того, процессор Snapdragon 636 экономичнее расходует заряд аккумулятора. Помимо высокой производительности, графическое ядро Adreno 509 поддерживает технологии Qualcomm TruPallete и EcoPix, предназначенные для улучшения качества изображения и повышения скорости рендеринга трехмерной графики.

Смартфон ZenFone Max Pro поставляется с «чистой» операционной системой Android 8.1 Oreo без каких-либо оболочек. Новая версия операционной системы Android обладает удобным пользовательским интерфейсом, который помогает повысить продуктивность работы и в целом упрощает взаимодействие со смартфоном.

Отличительной особенностью всех смартфонов серии ZenFone Max является высокая емкость аккумулятора, которую ценят прежде всего те, кому важно подолгу обходиться без подзарядки. ZenFone Max Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА∙ч и высокопроизводительным процессором Snapdragon 636 — это самая «мощная» конфигурация в серии ZenFone Max. Особая конструкция аккумулятора позволяет компактно разместить компоненты внутри корпуса.

Благодаря высокой емкости аккумулятора просматривать веб-страницы, играть, вести потоковые трансляции видео и, конечно, разговаривать по смартфону теперь можно намного дольше, не опасаясь, что придется срочно искать розетку для подзарядки. Смартфон ZenFone Max Pro способен воспроизводить видео с YouTube до 20 часов без подзарядки, работать до 42 часов в режиме разговора и до 28 часов в режиме просмотра веб-страниц по Wi-Fi. Всего одной зарядки аккумулятора хватит на 45 битв в игре Mobile Legends или на 2 сезона сериала «Игра престолов».

Процесс зарядки занимает совсем немного времени: аккумулятор ZenFone Max Pro емкостью 5000 мА∙ч заряжается с 0% до 100% всего за 2 часа 42 минуты, тогда как многие устройства конкурентов заставляют пользователей ждать больше 3 часов, пока их аккумулятор емкостью 4000 мА∙ч зарядится полностью.

Дисплей смартфона ZenFone Max Pro диагональю 6 дюймов с разрешением Full-HD+ (1080 x 2160), заключенный в ультратонкую рамку, обладает высокой яркостью 450 кд/м2, контрастностью 1500:1 и охватом цветового пространства 85% NTSC – все для максимально комфортной и приятной работы. Соотношение сторон 18:9 и тонкая рамка позволяют значительно увеличить площадь экрана, чтобы удобнее смотреть фотографии или широкоформатное видео и меньше пользоваться прокруткой во время просмотра веб-страниц. Многозадачная работа также стала проще – два приложения удобно размещать рядом.

Для мощного, чистого и сочного звучания смартфон ZenFone Max Pro наделен интеллектуальным усилителем NXP и динамиком с пятью магнитами, что позволяет добиться большей громкости звучания при меньшем уровне искажений. По сравнению с динамиками, в которых используется только один магнит, звучание смартфона ZenFone Max Pro на 41% громче, отличается на 14% лучшей АЧХ в области низких частот и на 12% меньшим уровнем искажений.

ZenFone Max Pro оснащен двойной камерой на задней панели, возводящей мобильную фотографию на новый уровень. Камера на задней панели фокусируется на объекте съемки меньше чем за мгновение, а сенсор с разрешением 13 мегапикселей позволяет каждый раз делать отличные фотографии.

Вспомогательная камера используется для создания художественного эффекта «боке» в портретах и при съемке крупным планом: главный объект съемки остается в фокусе, а к фону применяется прогрессивное размытие.

Смартфон ZenFone Max Pro позволяет снимать видео с разрешением до 4K Ultra-HD: достаточно просто направить смартфон на объект съемки, чтобы навсегда запечатлеть важные события с невероятным уровнем детализации.

Корпус смартфона ZenFone Max Pro выполнен из металла, а экран защищен стеклом с закругленными краями (2.5D). При этом вес устройства 180 граммов. Несмотря на огромный размер экрана смартфон ZenFone Max Pro получился компактным – устройство удобно лежит в ладони, поскольку его корпус значительно меньше, чем у большинства 6-дюймовых конкурентов. Смартфон ZenFone Max Pro выпускается в двух цветовых решениях: черном (Deepsea Black) и серебристом (Meteor Silver).

Смартфон ZenFone Max Pro оснащен двумя слотами для SIM-карт с поддержкой 4G LTE со скоростью скачивания данных до 150 Мбит/с и дополнительным слотом для карты памяти microSD объемом до 2 ТБ. Тройная конструкция слота позволяет установить две SIM-карты и карту памяти microSD одновременно.

Пользоваться смартфоном ZenFone Max Pro всегда удобно: новая функция разблокировки с помощью распознавания лиц позволяет с легкостью разблокировать смартфон, просто взглянув на него, а в холодную погоду на улице даже не придется снимать перчатки. На задней панели смартфона также предусмотрен сканер отпечатка пальца, с помощью которого разблокировать смартфон можно за доли секунды. Интегрированный модуль NFC позволяет легко и безопасно проводить трансакции в платежной системе Google Pay.

Цена смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1) в версии 3 ГБ / 32 ГБ – 13990 руб., в версии 4ГБ / 64 ГБ – 15990 руб.