«Яндекс» выпустил мобильное приложение для обновления карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение «Народная карта». С его помощью любой желающий может участвовать в создании карт, просто отправляя картографам снимки улиц. Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, он появится в Навигаторе и «Яндекс.Картах».

Чтобы передавать картографам снимки, не нужно прикладывать особых усилий. Например, можно прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снять весь свой маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды. Фотографии попадут на сервис для редактирования карт — сейчас им каждый месяц пользуются более 20 тыс. любителей картографии. Они смогут сравнить снимки с картой и внести в нее изменения.

С помощью компьютерного зрения «Яндекс» находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди — другие знаки и дорожная разметка. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям маневры, разрешенную скорость и находить места для стоянки.

«Мы хотим, чтобы обновлять карту было так же просто, как делать фотографии. Новое приложение — это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации, — сказал Андрей Стрелков, директор по платформенным решениям геосервисов. — В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию — вплоть до вывесок и номеров домов».

С помощью нового приложения «Яндекс» уже добавил на сервис для редактирования карт 30 млн снимков 30 городов страны — съемки проводили волонтеры и картографы компании. Благодаря этим фотографиям в сетку дорог было внесено 17 тыс. дополнений и уточнений. Скачать приложение «Народная карта» можно в Google Play.