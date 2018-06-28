Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой»

«АТОЛ» и «1С» анонсировали новое кассовое решение для предприятий розничной торговли и сферы услуг. Оно представляет собой интеграцию ньюджера – бюджетной онлайн-кассы для малого бизнеса и облачного приложения «1С:Касса».

Новый продукт предназначен для компаний, которые к 1 июля должны перейти на кассовые расчеты с населением. Это фирмы и индивидуальные предприниматели (ИП) на ЕНВД и ПСН с наемными работниками в штате, ведущие торговлю или оказывающие услуги общепита. Решение будет оптимально для тех, кто хочет уйти от учета в «тетрадке» и подняться на начальный уровень автоматизации.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу ньюджера его освоит даже неопытный кассир. Компактность, работа от аккумулятора до 8 ч в день, отправка чеков оператору фискальных данных по WI-Fi, 2G и Enthernet делает устройство удобным даже в нестационарной торговле.

«АТОЛ» 91Ф и «АТОЛ» 92Ф поддерживают работу не только с весами, сканерами штрихкодов, но и с банковскими пин-падами. Поэтому пользователь может принимать как наличную, так и безналичную оплату. Причем стоимость товара достаточно будет ввести только в кассу, без дублирования на пин-паде.

Интеграция с приложением «1С:Касса» позволит объединить ньюджеры, работающие в разных торговых точках, в единую информационную систему и консолидировано управлять ими: вести базу товаров; устанавливать розничные цены; выгружать номенклатуру и цены в кассы; вести учет товаров в разрезе каждой торговой точки; делать корректировки покупок, остатков, инвентаризацию товаров и др. Кроме того, компания может работать сразу с несколькими системами налогообложения, формировать отчеты о продажах и прибыли для анализа деятельности торговых точек. Если с развитием бизнеса пользователю ньюджера потребуется больше возможностей учета, планирования, контроля и анализа, он может перейти на более мощную и функциональную облачную систему «1С:Управление нашей фирмой», перенеся в нее накопленные данные из «1С:Кассы». Наряду с обменом с кассой приложение «1С:Касса» поддерживает обмен с программами «1С:Бухгалтерия», «1С:Розница», мобильными приложениями «ИП 6%» и «1С:Мобильная касса», облачным сервисом «1С:БизнесСтарт».

Покупателям совместного решения «АТОЛ» и «1С» предоставляется на выбор ньюджер «АТОЛ» 91Ф или «АТОЛ» 92Ф и фискальный накопитель на 15 или на 36 месяцев. Чтобы подключиться к «1С:Касса», достаточно зайти в приложение, создать аккаунт и привязать к нему онлайн-кассу. Предприятие, «пробивающее» с помощью ньюджера до 300 чеков в день, сможет пользоваться приложением «1С:Касса» бесплатно до конца 2019 г. Фирме, которая будет печатать посредством ньюджера более 300 чеков или которая установит второй ньюджер, приложение обойдется в 100 рублей ежемесячно.

«Проблема малой розницы на сегодня – это нехватка простых в освоении и использовании бюджетных кассовых решений, которые были бы максимально «заточены» под ее бизнес-потребности, – сказала Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «АТОЛ». – Именно поэтому в основе нашего совместного с «1С» нового решения – ньюджеры «АТОЛ» 91Ф и «АТОЛ» 92Ф. Они разрабатывались специально для предпринимателей, не знакомых с кассовыми расчетами как таковыми, и подразумевают минимальную финансовую нагрузку. А в случае с ИП на ЕНВД или ПСН стоимость устройств полностью компенсируется налоговым вычетом. Интеграция с «1С:Касса» позволяет пользователям ньюджера сэкономить дважды, получив в свое распоряжение одну из лучших программ для автоматизации торговли».

«Наше сотрудничество позволит малой и микрорознице не только быстро и с минимальными затратами перевести неавтоматизированные торговые точки на онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ, но и повысить эффективность бизнеса, контролировать все продажи, закупки, остатки, работу продавцов – через интернет, в простом и удобном облачном приложении «1С:Касса», – отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С».