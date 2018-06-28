«Крипто Технолоджи» представила игровой компьютер с режимом майнинга. Цена

«Крипто Технолоджи» представила первый в мире игровой компьютер с режимом майнинга - Cashbox X-Gaming.

Недавно добывать криптовалюту можно было даже на компьютерах средней мощности, которые есть у большинства пользователей ПК. Но сегодня майнинг - это процесс, требующий серьезных вычислительных мощностей.

Cashbox X-Gaming представляет собой гибрид мощного игрового компьютера и устройства для добычи криптовалют. Базовая модель включает процессор Intel i5/i7; две видеокарты Nvidia GTX 1060/1070/1080 Ti, оперативную память DDR 4 (16-64 GB), высококачественную звуковую систему 7.1. Ее хешрейт (мощность добычи криптовалюты) достигает 106 MH/S. Защиту от нагрева обеспечивают 3 кулера по 120мм, мощность охлаждения рассчитана с запасом.

В свободное от игр время Cashbox X-Gaming зарабатывает криптовалюту, реализуя мечту многих людей о пассивном доходе. Для его использования не требуется специальных знаний. Программное обеспечение настроено и готово к работе.

Переключаться между рабочим/игровым режимом и режимом майнинга просто - нужно перезагрузить устройство и выбрать игру или майнинг. Доступ в личный кабинет на выбор пользователя защищается парой логин/пароль или двухфакторной аутентификацией. Компания предоставляет бесплатное обучение майнингу и круглосуточную поддержку.

Ввиду того, что Cashbox X-Gaming - это GPU майнер, то на нем можно добывать альткоины (все криптовалюты, кроме биткоина). Учитывая нынешнюю сложность сети и хешрейта игровой модели Cashbox, за 1 месяц можно намайнить примерно 0,23 эфира в месяц, эквивалент которого в фиате зависит от текущей стоимости криптовалюты.

Антон Собин, CEO компании Crypto Technology, отметил: «Мы нацелены на развитие сферы майнинга в России, а потому стараемся сделать оборудование доступным каждому. Игровая модель позволит пользователям, неготовым к серьезным инвестициям, попробовать себя в майнинге и понять специфику этой увлекательной и доходной сферы криптовалют. Мы не ограничиваемся только российским рынком для продаж майнеров и готовы поставлять наше оборудование за рубеж».

Стоимость базовой модели 139 тыс. руб., комплектация с более мощными процессорами и видеокартами будeт стоить дороже. Гарантия на оборудование - 3 года.