«КОРУС Консалтинг» автоматизировал бюджетирование в ГК AsstrA

ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по автоматизации системы бюджетирования в международной группе компаний AsstrA. Созданная на платформе Oracle Hyperion Planning система стала единым для всей группы механизмом проведения бюджетных кампаний.

AsstrA-Associated Traffic AG – международная группа компаний с головным офисом в Цюрихе, представленная в 18 странах СНГ, Европы и Азии. Компания более 20 лет предлагает полный комплекс логистических услуг, включающий организацию международных перевозок, импортно-экспортное сопровождение, страхование грузов, проектную логистику, а также торговые, складские и таможенные услуги.

Основной предпосылкой внедрения новой системы бюджетного планирования стала потребность усовершенствовать трудоёмкие и сложные процессы среднесрочного планирования. Ранее для расчёта прогноза по выручке AsstrA использовала корпоративное хранилище данных, а для формирования бюджетов подразделений и их консолидации – систему IBM Lotus Notes 9.0 и таблицы Excel. Поддержка такой системы и сведение общего бюджета требовали значительных ресурсов со стороны ИТ- и финансового подразделений.

По итогам проведенного обследования для реализации проекта по автоматизации процессов бюджетного управления была выбрана платформа для интегрированного бизнес-планирования и прогнозирования Oracle Hyperion Planning, функциональные возможности которой были признаны оптимальными для решения задач бюджетирования.

В ходе проекта специалисты «КОРУС Консалтинг» автоматизировали процессы прогнозирования и планирования продаж по клиентам, а также формирования и консолидации бюджетов по компаниям группы. Совместной командой интегратора и компании AsstrA были оптимизированы методики формирования доходной и расходной частей бюджета.

«В результате внедрения новой системы бюджетирования у нас появился единый инструмент для анализа фактических, прогнозных и плановых данных. Рутинный процесс планирования бюджетов и согласования их между офисами и департаментами стал понятнее и прозрачнее. В нашей компании в процесс бюджетирования вовлечены 32 юридических лица холдинга и 3000 клиентов, поэтому для нас прозрачность и управляемость процессом были очень важны и жизненно необходимы. Исчезли постоянные пересылки обновленных данных по электронной почте, и, как следствие, существенно снижена нагрузка на сотрудников финансового подразделения, сокращены сроки бюджетной кампании», – отметила Татьяна Зеленя, заместитель финансового директора группы компаний AsstrA.

«Для любой транснациональной компании совершенствование процессов бюджетирования является одним из важнейших условий продуктивного ведения бизнеса. Современная система бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning обеспечивает группе компаний AsstrA упорядоченный процесс формирования консолидированной отчётности, высокую аудируемость результатов, оперативную работу с информацией, и потому – единый механизм для анализа данных, требуемый для принятия точных управленческих решений», – сказал Сергей Сафронов, директор департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг».