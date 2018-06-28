Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса

Dell объявляет о начале продаж на российском рынке новых ноутбуков корпоративного класса Latitude, а также настольных систем и моноблоков OptiPlex.

Портфель ноутбуков бизнес-класса Dell Latitude пополнился новыми моделями: Latitude 15 серии 3000 (3590), Latitude 15 серии 5000 (5490), а также Latitude 12 (7290), 13 (7390) и 14 (7490) серии 7000. Модели представлены в различных диагоналях— 12, 13, 14 и 15 дюймов — и разработаны на основе процессоров Intel Core восьмого поколения и технологий защиты данных, чтобы предоставить современному профессионалу все необходимое для эффективной работы. Ноутбуки унаследовали лучшие в классе встроенные функции защиты и управления, а также узнаваемый строгий дизайн.

Системы Latitude являются защищенными и управляемыми ноутбуками корпоративного класса. Устройства включают мультифакторную аутентификацию Intel Authenticate, которая контролирует доступ к оборудованию, поддерживают технологию распознавания лиц Windows 10. Кроме того, они позволяют предприятиям внедрять контактные считыватели FIPS 201 Smart Card Reader и бесконтактные считыватели смарт-карт с сертификатом Control Vault 2 FIPS 140-2 Level 3.

Компьютеры Dell Latitude просты в развертывании, управлении и обслуживании благодаря программному обеспечению для удаленного администрирования Dell Client Command Suite. Для пользователей ОС Windows 10 Dell предлагает уникальную интеграцию платформы VMware Workspace ONE с ПО Dell Client Command Suite для облачного управления клиентским оборудованием Dell. Пользователи ОС Windows 10 также могут использовать для развертывания и управления ПО Microsoft AutoPilot .

Все новинки выполнены из премиальных материалов, таких как магниевый сплав и алюминий, обеспечивающих эстетичный вид и долговечность. Модели успешно прошли многочисленные испытания на соответствие стандарту MIL-STD 810G, регламентирующему устойчивость систем к агрессивному внешнему воздействию и вибрациям, пыли, влаге, а также их способность работать при экстремальных температурах.

Благодаря новейшим процессорным технологиям ноутбуки характеризуются повышенным быстродействием и энергоэффективностью. 15-дюймовый ноутбук Latitude 3590 способен работать в автономном режиме до 10 часов (при работе от аккумулятора на 42 Вт/ч) либо до 13,5 часа (при работе от аккумулятора на 56 Вт/ч). Данная модель поддерживает сети 4G/LTE. Latitude 3590 оснащен модулем TPM 2.0 с сертификацией TCG и FIPS-140-2 и использует аппаратное шифрование для максимально безопасной связи.

14-дюймовый ноутбук Latitude 5490 отличается масштабируемой производительностью благодаря новейшим процессорам Intel Core, графике NVIDIA и широкому выбору вариантов хранения данных. Продуманный дизайн позволяет легко получить доступ к компонентам системы через специальный лючок на днище устройства.

Старшие модели Latitude серии 7000 (7290 / 7390 / 7490) сочетают в себе исключительную производительность, дизайн премиум-класса и лучшие в своем классе показатели прочности. Ноутбук Latitude 7290 оснащен дисплеем диагональю 12.5" разрешением HD (1366 x 768) с антибликовым покрытием и ярокостью 300 нит. Latitude 7390 имеет ЖК-дисплей с диагональю 13,3" с разрешением Full HD (1920 x 1080) (опционально с сенсорным вводом), с антибликовым покрытием (16:9) и яркостью 300 нит. 14-дюймовый ноутбук Latitude 7490 легок и компактен, при этом он обладает еще более тонкими рамками дисплея для более полного и реалистичного изображения.

Согласно прогнозу IDC, доля настольных систем среди всех коммерческих ПК, проданных в этом году, составит 50%. Это свидетельствует о том, что настольный компьютер востребован организациями во всем мире. И компания Dell предлагает богатый выбор настольных систем вот уже четверть века. Сегодня бренд OptiPlex является лидером сегмента настольных ПК Dell. Устройства выпускаются в инновационных надежных формфакторах и удовлетворяют потребности профессиональных пользователей в производительности и расширяемости.

Новые настольные системы и моноблоки OptiPlex унаследовали все главные черты систем предыдущих поколений, в числе которых высокая производительность, универсальность и надежность. Разработаны в едином узнаваемом элегантном стиле, с яркими дисплеями и большим разнообразием вариантов креплений/монтажа.

Встроенное ПО Dell Data Security обеспечивает комплексную защиту от угроз, а решение Dell Client Command Suite позволяет быстрее развертывать и конфигурировать системы, а также эффективно и просто управлять ими на протяжении всего их жизненного цикла.

Системы выполнены из прочных материалов и, как и ноутбуки Latitude, соответствуют стандарту MIL-STD 810G.

Компания Dell представляет новые моноблоки OptiPlex, которые оснащаются процессорами Intel Core 8 поколения с поддержкой технологии vPro и оперативной памятью DDR4 емкостью до 32 ГБ. В зависимости от конфигурации, компьютеры могут быть оснащены технологией Intel Optane для сверхбыстрого запуска наиболее популярных приложений. Моноблоки оснащены веб-камерой формата Full HD, которая в выключенном состоянии прячется в корпусе. Поддержка инфракрасного сканирования позволяет воспользоваться функцией Windows Hello.

Моноблок OptiPlex 7760 AIO оснащен 27-дюймовым дисплеем InfinityEdge. В зависимости от варианта поставки, панель может иметь разрешение Ultra HD, поддержку HDR и High-Gamut sRGB, либо Full HD или 4K Ultra HD и поддерживать сенсорный ввод. Система оснащается дискретной графикой и четырьмя микрофонами с технологией Waves Maxx Audio для кристально чистого звука на расстоянии до 3,7 м. Модель OptiPlex 7460 AIO оснащена 23,8-дюймовым IPS-дисплеем InfinityEdge формата Full HD и большим набором разъемов. Технология Intel vPro позволяет дистанционно осуществлять управление системой. Этот 27-дюймовый моноблок с тонкой рамкой экрана InfinityEdge подходит для совместной работы нескольких пользователей. Он комплектуется адаптивной памятью Intel Optane.

В модели OptiPlex 5260 AIO диагональ экрана составляет 21,5 дюйма. Заказчик может выбрать вариант с сенсорным экраном, считывающим до 10 одновременных касаний.

В дополнение к этим новинкам Dell выпустила ПК OptiPlex в формфакторах Mini Tower (MT), Small Form Factor (SFF) и Micro Form Factor (MFF): OptiPlex 3060, OptiPlex 5060 и OptiPlex 7060. Модели оснащаются процессорами Intel Core 8 поколения и оперативной памятью DDR4 (максимальная емкость — 64 ГБ). Настольные компьютеры OptiPlex готовы к требованиям современных профессионалов: офисных и удаленных сотрудников. Поставляются с интегрированным модулем TPM 2.0.

Модели OptiPlex 7060 и 5060 предлагают выбор между жесткими дисками и SSD, графикой AMD и NVIDIA (с возможностью установки двух видеокарт). ПК поддерживают подключение до трех мониторов одновременно. Модель OptiPlex 3060 — компактное решение с поддержкой до 32 ГБ ОЗУ DDR4, предусматривающее различные варианты установки.

Для того чтобы помочь пользователям извлечь максимум из приобретенных технологических решений, Dell предлагает комплекс дополнительных услуг на протяжении всего жизненного цикла продуктов.

Комплексный пакет услуг включает решение ProSupport Plus, основанное на уникальной технологии Dell SupportAssist и предлагающее конечным пользователям все необходимое для успешного функционирования ПК и планшетов. Наша ведущая в отрасли автоматизированная технология проактивной предиктивной диагностики, гибкие возможности обратной связи и многочисленные каналы поддержки помогают предотвратить отказ систем, увеличить производительность ИТ и пользователей и снизить нагрузку ИТ-персонала. В сравнении с ключевыми конкурентами, пакет Dell ProSupport Plus с технологией SupportAssist значительно сокращает время на восстановление неисправного жесткого диска: до 91% меньше времени и на 21 шаг меньше при устранении проблемы..

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