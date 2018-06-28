Avon запустила первый каталог с поддержкой мобильных устройств

Avon, международная косметическая компания, запустила первый каталог с поддержкой мобильных устройств в 12 странах, включая Россию. Только за первые 48 часов интерактивной брошюрой воспользовались более 500 тыс. человек. Проект реализуется под эгидой вновь созданного Глобального центра передового опыта в сфере продаж (Global Sales Center of Excellence), который сосредоточился на поддержке и развитии бизнеса представителей Avon.

Развитие цифровых инструментов – одна из ключевых задач, которые сегодня стоят перед Avon.

Представители Avon получили возможность создавать для своих клиентов персонализированные шопинг-карты с последними трендами и продуктами, которые можно рассылать через мессенджеры WhatsApp и Facebook.

Новый инструмент выявляет наиболее популярные продукты и анализирует индивидуальные предпочтения пользователей, позволяя формировать контент с учетом потребностей клиентов и представителей.

Мобильный каталог доступен уже в 12 странах, которые входят в 6 кластеров Avon, включая Россию, Бразилию, Аргентину, Мексику и Турцию. В ближайшее время его планируется внедрить на территории еще трех регионов.

Сотрудничая с локальными рынками, новая команда продаж Avon сконцентрируется на совершенствовании сервисной модели и механизмов сегментации представителей, будет отслеживать передовой опыт в продажах, оптимизировать коммерческую деятельность и разрабатывать стратегии выхода на новые территории.

Тщательный анализ данных позволит улучшить программы обучения и мотивации для представителей. Распространение лучших практик, расширение возможностей для развития и заработка представителей – фундамент для достижения бизнес-целей Avon.

«Диджитализация – основа стратегии Avon, – сказал Ян Зейдервельд, главный исполнительный директор Avon Products, Inc. – Мы строим новый, современный и актуальный бренд, который одновременно сочетает человечность и технологии. Мы интенсивно работаем над созданием передовых инструментов для поддержки нашей 6-миллионной сети предпринимателей. Мы хотим, чтобы они могли предоставлять своим клиентам личное общение и услуги, опираясь на сильные цифровые возможности. Это пилотный проект с многообещающим началом и огромным потенциалом, который мы планируем активно тиражировать».