Acer представила серию мониторов для фотографов и дизайнеров

Acer объявила о начале продаж новой серии мониторов PE из линейки ProDesigner, предназначенных для профессиональной работы с графикой. В серию вошли две модели: 27-дюймовая PE270K и 32­-дюймовая PE320QK с разрешением 4К, поддержкой HDR (High Dynamic Range) и обеспечением до 130% охвата цветового пространства sRGB.

PE270K и PE320QK построены на IPS-матрицах и имеют разрешение 4К, которое идеально подходит для создания и просмотра современного контента ультравысокой четкости. Для работы с изображениями низкого разрешения мониторы поддерживают режим SuperSharpness, который усиливает микроконтраст и увеличивает четкость картинки на экране UHD.

Модель PE270K обеспечивает до 100%, а PE320QK — до 130% охвата цветового пространства sRGB для точной цветопередачи как на экране, так и при выводе изображения на печать. Охват цветового пространства DCI-P3 (используется при производстве видеоконтента) составляет 95%. Мониторы также поддерживают тонкую настройку: вручную можно отрегулировать каждый из шести цветовых осей (R, G, B, C, M, Y).

Благодаря точной калибровке значение ΔE < 1, что позволяет мониторам отображать цвета с точностью превышающей способность человеческого глаза различать оттенки. Превосходного контраста изображения удалось достичь с помощью HDR, а IPS-матрицы обеспечили обоим мониторам широкие углы обзора — до 178 градусов.

Модели разработаны для тех, кто работает с графикой: дизайнеров, художников, фотографов, аниматоров и операторов видеомонтажа. Тонкие, почти незаметные рамки ZeroFrame увеличивают полезную видимую площадь монитора и позволяют оснастить рабочее место сразу двумя или тремя экранами, создавая единое рабочее пространство.

Выбрать удобное положение для работы не составит труда: с помощью подставки ErgoStand можно отрегулировать положение экрана по высоте и наклону, а также повернуть экран в вертикальное положение.

Для подключения к ПК мониторы оснащены портами HDMI, DisplayPort и USB Type-С. Для работы периферийных устройств есть USB Hub 3.0 с четырьмя портами. Обе модели комплектуются легкосъемными блендами.

Работа с графикой и видео подразумевает значительную нагрузку на глаза, поэтому в мониторах линейки PE реализованы фирменные технологии заботы о здоровье и комфорте пользователей Acer VisionCare. Функция Flicker-less избавляет экран от мерцания, BlueLightShield снижает интенсивность света в синей части спектра, утомляющего глаза. Технология Low Dimming понижает яркость экрана в темных помещениях, чтобы минимизировать общую нагрузку на глаза.

Монитор Acer PE270K уже поступил в продажу в российские розничные сети по рекомендованной цене 49 990 руб.

Монитор Acer PE320QK поступит в продажу в июле этого года. Рекомендованная розничная цена будет объявлена дополнительно.