Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G

Vmware анонсировала выход Vmware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0, новой версии платформы для виртуализации функций сети связи (NFV). В состав решения войдет Vmware Integrated OpenStack-Carrier Edition 5.0.

Среди преимуществ релиза — повышение производительности сети, новые сетевые конфигурации операторского класса и гарантирование качества услуг на основе заданного целевого состояния. Операторы связи смогут улучшить общие экономические характеристики программно-определяемых мультиоблачных телекоммуникационных сетей и сетей 5G, созданных на основе открытых стандартов.

«Более 50 операторов связи внедрили решение Vmware для NFV для обслуживания более 300 миллионов абонентов мобильной связи. В связи с неизбежным переходом на стандарт 5G телекоммуникационным компаниям необходима новая концепция сетей и облака, которая позволит справиться с гиперраспределенностью виртуальных функций сетей связи, приложений и данных, — сказал Шекар Айар (Shekar Ayyar), исполнительный вице-президент и генеральный директор группы Telco NFV, Vmware. — С Vmware vCloud NFV-OpenStack 3.0 операторы связи смогут создавать программно-определяемые, распределенные телекоммуникационные облака Telco Distributed Clouds, чтобы предоставлять абонентам новые современные услуги, а также проводить сетевое сегментирование по категориям качества обслуживания для оптимального соответствия требованиям приложений в различных отраслях».

Vmware vCloud NFV может оказать заметное влияние на экономический результат от цифровой трансформации операторов связи. По мере эволюции сетей и появления новых потоков доходов от 5G и облачных сервисов, решение Vmware способно катализировать отдачу от трансформации сетей связи за счет: улучшенной совокупной стоимости владения (TCO) для NFV на основе OpenStack. По сравнению с ведущими альтернативными решениями, Vmware vCloud NFV позволяет снизить общие эксплуатационные затраты на OpenStack в течение 5 лет на 45%, а общие капитальные затраты на оборудование и ПО — на 83%. Еще одно преимущество — поддержка большего числа абонентов (+33%) за тот же период времени и за те же средства, которые были бы доступны при использовании конкурентного решения. Результаты приведены по данным исследования агентства ACG Research; сокращения времени вывода на рынок новых услуг. Благодаря унифицированным инфраструктуре NFV и платформе эксплуатации, зрелой программе сертификации VNF и встроенным возможностям по автоматизации развертывания новых услуг, монетизация новых абонентских сервисов наступает быстрее; снижения общих затрат на инфраструктуру. Заказчики Vmware смогут уменьшить общие расходы на сетевую инфраструктуру, текущие затраты на электропотребление, охлаждение и стойко-места за счет перехода на новые сетевые технологии, использующие DPDK. Также, снижению расходов содействуют возможности применения распределенных межсететвых экранов и балансировщиков, входящих в состав NSX Data Center. Единая облачная инфраструктура для задач ИТ и Технических Блоков операторов связи позволит максимизировать отдачу от инвестиций в оборудование, инструменты и навыки персонала; оптимизация эксплуатации. Vmware vCloud NFV помогает повысить эффективность сети и сократить текущие издержки благодаря инструментам предиктивной аналитики, способным определять будущие требования и автоматически выравнивают нагрузки для оптимизации сетевой производительности. Встроенные механизмы прогнозирования пропускной способности в режиме реального времени проактивно выявляет риски, связанные с нехваткой мощностей, автоматизируют задачи рекуперации ресурсов и определяет их нужный объем. Функции интеллектуального устранения сбоев, которые прогнозируют, предотвращают и ликвидируют проблемы, обеспечивают превосходное качество обслуживания и предотвращают отток клиентов.

Другие преимущества новейшего релиза vCloud NFV-OpenStack 3.0: повышенная производительность NFV. Vmware vCloud NFV-OpenStack теперь поддерживает решение Vmware NSX-T Data Center, которое в свою очередь построено с использованием библиотек и драйверов Data Plane Development Kit (DPDK). Это позволяет повысить производительнось сети в плоскости данных и эффективнее использовать ресурсы ЦПУ, сохранив при этом все преимущества инфраструктуры Vmware для NFV. Бета-тесты нового виртуального распределенного коммутатора под управлением NSX (NSX Managed Virtual Distributed Switch / N-VDS) в режиме Enhanced Data Path, проведенные рядом заказчиков (NTT Com, Telia Company и Telefonica), продемонстрировали рост производительности сети в 3—5 раз в зависимости от размера пакета; сетевые конфигурации операторского класса. Решение предлагает ряд новых возможностей по организации сети, ориентированных на операторов связи, благодаря поддержке NSX-T Data Center. Тем самым, в периметр концепции сетей будущего от Vmware - Virtual Cloud Network, включаются и операторы связи. Платформа повысит отказоустойчивость сети благодаря быстрому обнаружению сбоев и поддержке пограничных шлюзов, разворачиваемых в конфигураци bare-metal, и набору дополнительных инструментов по управлению безопасностью, производительностью и политиками; слайсинг сетей с использованием микросегментации даст операторам связи гибкие возможности по назначению политик качества обслуживания (QoS), безопасности, доступности и других правил в слайсе виртуальной сети; гарантирование качества услуг. Vmware vCloud NFV-OpenStack 3.0 представит новую парадигму эксплуатации NFV. Операторы связи смогут задавать целевое операционное и производственное состояния сети и непрерывно контролировать соответствие уровня производительности на всех этапах жизненного цикла. Среди новых функций решения — инструменты для развертывания услуг и их эксплуатации; планирование пропускной способности, прогнозирования и рекуперации ресурсов; обнаружения неисправностей и их устранения; динамической оптимизации производительности.

В состав Vmware vCloud NFV-OpenStack 3.0 входит Vmware Integrated OpenStack 5-Carrier Edition — один из первых коммерческих дистрибутивов OpenStack, соответствующих руководящим принципам по совместимости OpenStack Foundation 2018.02.

Комплексное решение Vmware vCloud NFV 3.0 поступит в продажу во втором квартале текущего финансового года — до 3 августа 2018 г.