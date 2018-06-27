R-Style Softlab расширила функциональность модуля «Обмен с ФНС» из состава линейки продуктов для взаимодействия с госорганами RS-Connect. Теперь у банков появилась возможность автоматического получения информации из Федеральной налоговой службы (ФНС) о блокировках на счетах клиентов.

Модуль позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ФНС через СМЭВ 3, как того требует Приказ ФНС от 20.03.2015 г. № ММВ-7-8/117@ «Об утверждении Порядка информирования банков о приостановлении (об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика-организации и переводов его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации».

«RS-Connect. Обмен с ФНС» направляет в СМЭВ 3 полученные от смежных систем запросы на информацию о наличии решений о приостановлении операций по счетам клиента в других банках, аккумулирует ответы и перенаправляет их в смежные системы.

«Благодаря нашему решению «RS-Connect. Обмен с ФНС» кредитные организации смогут перед открытием счета в автоматическом режиме проверять, есть ли на счетах их клиентов приостановления в других кредитных организациях, — сказала Анна Назарова, заместитель директора по развитию департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Это позволит им не только обеспечить требования законодательства, но и обезопасить себя от рискованных операций».