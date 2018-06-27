Платежные терминалы МКБ начнут принимать заказы на услуги МОБТИ

МКБ и ГУП МО «МОБТИ» запустили совместный проект по расширению числа точек приема заказов на услуги по технической инвентаризации населения.

С июля 2018 года через платежные терминалы Московского кредитного банка можно будет заказать технический план на дом и технические паспорта на квартиру, дом и другие строения.

«Наше сотрудничество успешно началось с организации приема платежей в офисах Московского областного городского бюро технической инвентаризации. Сегодня же мы делаем следующий шаг, интегрируя в наши платежные терминалы сервисы наших клиентов, что упрощает процедуру получения и оплаты услуг для конечных пользователей», - отметил Евгений Чистов, директор департамент развития альтернативных каналов обслуживания Московского кредитного банка.

Интеграция с МКБ позволит ГУП МО «МОБТИ» существенно увеличить зону оказания услуг, так сеть платежных устройств МКБ насчитывает более 6 000 устройств.