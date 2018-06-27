Oracle дополнила Oracle Warehouse Management Cloud новыми возможностями и поддержкой русского языка

Oracle объявила о расширении возможностей облачных сервисов Oracle для управления складскими операциями Oracle Warehouse Management (WMS) Cloud, чтобы помочь заказчикам сократить расходы на логистику, оптимизировать уровни складских запасов и улучшить обслуживание клиентов. Анонсированные глобальные усовершенствования обеспечивают лучшую видимость складских запасов благодаря управлению парком транспортных средств и интеграции с сервисами Oracle Inventory Management Cloud, а также улучшенную расширяемость решения за счет добавления новых интерфейсов программирования REST API.

Унаследованные системы управления перевозками и складом часто не могут обеспечить аналитику по транспортному парку, что создает значительный пробел в видимости операций и может привести к задержкам выполнения заказов. Возможности управления парком транспортных средств в Oracle WMS Cloud непосредственно направлены на решение этой проблемы, что упрощает поиск поставок в трейлерах, чтобы ускорить обработку на складе продукции с высоким приоритетом.

Интеграция Oracle WMS Cloud и Oracle Inventory Cloud на основе Oracle Integration Service (ICS) позволит клиентам Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) и Supply Chain Management (SCM) Cloud оперативно реализовывать процессы приемки (source-to-settle) и обработки заказов (order-to-cash) для повышения оперативности бизнеса. Добавление REST API для веб-сервисов улучшает расширяемость решения и позволяет клиентам произвести индивидуальную настройку Oracle WMS Cloud для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса и отрасли.

«У нас постоянно заканчивались запасы, и для развития нашего бизнеса требовалось масштабируемое решение, которое обеспечивало бы видимость складских запасов в реальном времени, – сказал Эдуардо Гонсалес де Боодо Халкон, вице-президент компании Supermercados Peruanos по цепочкам поставок. – С внедрением Oracle WMS Cloud ситуации дефицита ресурсов сократились на 80%, а наша рыночная доля увеличилась на 6%, что означает существенный рост доходов».

«Сегодняшняя экономика, ориентированная на электронную коммерцию, изменила ожидания клиентов в плане выполнения заказов, а задержки или несоответствия могут значительно повлиять на удовлетворенность и лояльность клиентов, – отметил Диего Пантоя-Навахас, вице-президент Oracle по разработке WMS-продуктов. – Расширенные возможности Oracle WMS Cloud позволяют компаниям получать более прозрачную и полную информацию о складских запасах, чтобы они могли быстрее реализовать заказы, сокращать издержки, оптимизировать уровни запасов и обеспечивать последовательный и качественный клиентский опыт».

Анонсированные новинки в Oracle WMS Cloud включают: управление транспортным парком: помогает организациям отслеживать трейлеры и их содержимое. Это позволяет компаниям ускорить разгрузку высокоприоритетных трейлеров и грузов для сокращения времени выполнения заказов; расширяемость решений: позволяет клиентам / партнерам создавать дополнительную индивидуальную настройку стандартных функций облачных WMS, используя интерфейс программирования REST API для веб-сервисов. Эти специально разработанные функциональные возможности дают возможность персонализировать сроки и последовательность выполнения заказов для удовлетворения конкретных бизнес-требований и сокращения затрат; интеграция c Oracle Inventory Management Cloud: интеграция на основе Oracle Integration Service (ICS) с Oracle Inventory Management Cloud для логистики поступающей продукции, операций с запасами и отправки продукции для выполнения заказов. Это позволяет клиентам Oracle ERP Cloud и Oracle SCM Cloud быстро и оперативно реализовывать процессы получения (source-to-settle) и обработки заказов (order-to-cash); улучшенный клиентский опыт: новый пользовательский интерфейс в браузере упрощает работу пользователей; поддержка языков: поддерживаются десять дополнительных языков, включая русский, традиционный китайский, традиционный французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, тайский и турецкий; сканирование штрих-кодов: позволяет обрабатывать многоэлементные линейные (1D) и двумерные (2D) штрих-коды.