«Магнит» переходит на онлайн-инкассацию с использованием депозитных машин

Розничная сеть «Магнит» начала масштабное внедрение онлайн-инкассации с применением автоматизированных депозитных машин Moniron ADM 6. Целью проекта является оснащение современным оборудованием всех магазинов компании, включая торговые точки в самых отдаленных регионах. Планируется, что до конца 2018 года количество установленных машин превысит 10 тыс. штук.

Реализация проекта стала результатом трехстороннего сотрудничества «Магнита», Газпромбанка и Profindustry. Благодаря совместной работе была создана принципиально новая модель АДМ. Розничная сеть является пионером среди отечественных ритейлеров в сфере масштабного внедрения модифицированных автоматических депозитных машин.

Moniron ADM 6 в автоматическом режиме производит депонирование банкнот, определяет подлинность купюр, осуществляет онлайн-зачисление средств на расчетный счет компании и предоставляет возможность хранить наличные деньги. Установка устройств существенно сокращает издержки на обработку и инкассацию средств.

«Оборудование обеспечивает максимальную безопасность хранения денег за счет высокой степени защиты, включающей несколько уровней. Благодаря АДМ у персонала сокращается время на оформление документов, пересчет денег, исключаются ошибки. В онлайн-режиме сотрудник вносит купюры в машину. Денежные средства моментально зачисляются на расчетный счет компании и переходят в зону ответственности банка. Таким образом, снижается частота визитов инкассаторов, что существенно влияет на снижение издержек», сказал заместитель директора финансового департамента розничной сети «Магнит» Алексей Танянский.

Разработка устройств велась согласно запросам ритейлера. Машины являются компактными, удобными в эксплуатации и не требуют от сотрудников специальной подготовки и навыков. В АДМ предусмотрено полное разделение операционных зон, сервисного блока и сейфа с денежной наличностью, поэтому техническое обслуживание оборудования, внесение банкнот, процесс инкассации являются изолированными друг от друга.

«Депозитная машина Moniron полностью удовлетворяет потребностям ритейлера по решению актуальных проблем в части традиционной обработки выручки. Подобного проекта ранее не было. Совместными усилиями мы провели глубокую работу по тестированию, оптимизации и модификации решения. Мы формируем стандарт отрасли, которому в будущем последуют все остальные», — отметил президент компании Profindustry Сергей Барсуков.

«Технология онлайн-инкассации с использованием АДМ — это инновация в таком консервативном сегменте рынка, как обработка наличной выручки компаний. Использование АДМ — пример реализации кейса win-win для клиента, банка и инкассаторской компании, поскольку позволяет оптимизировать логистику инкассации, процессы обработки наличных денег и скорость зачисления выручки на счета. Применение данной технологии лидерами ритейла в ближайшие два года может изменить ландшафт рынка инкассации и обработки наличных», — сказал вице-президент — начальник департамента разработки и поддержки расчетных продуктов Газпромбанка Андрей Королев.