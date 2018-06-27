Abbyy объявила о распродаже мобильных приложений со скидкой до 80%

Abbyy объявила о том, что с 27 по 29 июня мобильные продукты Abbyy можно приобрести со скидкой 80%.

Список приложений компании для Android, на которые распространяется специальное предложение, включает: Abbyy TextGrabber Android (-80%, 75 руб. вместо 339 руб.); Abbyy FineScanner Pro Android (-80%, 890 руб. вместо 4090 руб.) и Abbyy Business Card Reader Pro Android (-80%, 590 руб. вместо 2890 руб.).

Список мобильных приложений для платформы iOS со скидкой включает: Abbyy FineScanner Pro iOS (-80%, 899 руб. вместо 4490 руб.) и Abbyy Business Card Reader Pro iOS (-80%, 599 руб. вместо 4490 руб.).

Помимо этого, в указанный период можно приобрести комплект приложений для iOS: Abbyy FineScanner вместе с Business Card Reader -80% по цене 1290 руб. вместо 5790 руб.