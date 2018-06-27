2Test выпустила интеллектуальную систему мониторинга и управления устройствами автоматизации

2Test, российский производитель и поставщик решений для промышленной автоматизации и безопасности, выпустил интеллектуальный блок мониторинга и управления конечными устройствами «Профишкаф».

Система «Профишкаф» российского производства выпущена для решения задач обеспечения питанием, мониторинга работоспособности, локализации и устранения неисправностей различных конечных устройств в системах автоматизации: видеокамер, всевозможных датчиков, беспроводных точек доступа, устройств пожарной безопасности, контроля доступа, освещения, управления дорожным движением и других устройств на уровне предприятия или города.

Благодаря способности мониторинга питания и параметров окружающей среды всех подключенных устройств «Профишкаф» — универсальное решение контроля состояния систем автоматизации любого типа.

Система применяется для питания и отслеживания работы систем видеонаблюдения, камер видеофиксации нарушений ПДД, светофоров и уличных фонарей в проектах «Безопасный город», различных датчиков и любого типа инженерных систем на предприятиях, объектах транспортной и промышленной инфраструктуры.

Интеллектуальный блок питания «Профишкаф» питает, управляет и контролирует подключенные устройства; отслеживает функционирование устройств и автоматически оповещает о появлении неисправности; удаленно перезагружает устройство в случае возникновения проблемы и остановки работы. Если после перезапуска оборудование все еще не функционирует нормально, блок управления «Профишкаф» высылает сообщение о необходимости выезда ремонтной бригады на место с детальной информацией о неисправности; локализует неисправность на карте — сообщает, в каком месте возникла ошибка (GPS-координаты); собирает статистику, анализирует неисправности и формирует отчеты.

Благодаря своим возможностям «Профишкаф» повышает надежность работы оборудования, защищает пользователя от рисков возникновения сбоев и предупреждает потенциальные проблемы в работе оборудования.

Работа в системе безопасна — настроены жесткие параметры контроля доступа к данным.

Система поддерживает различные каналы передачи данных, в том числе Ethernet, оптические каналы, Wi-Fi, NB-loT, LoRa.

Для разных типов конечных устройств предусмотрено различное напряжение: AC24V; DC52V / 48V / 36V / 24V / 12V и другое.

Система оснащена интеллектуальной картой питания, все источники питания «Профишкаф»а управляются автономно. В случае выхода из строя одного источника питания, остальные продолжают функционировать. Кроме того, характеристики «Профишкаф»а обеспечивают надежность применения его на улице и при неблагоприятных воздействиях внешней среды, рабочая температура системы от -40 до +75°C.