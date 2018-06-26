«Пятерочка» приступила к тестированию «говорящих» касс

«Пятерочка», российская торговая сеть, приступила к тестированию «Выручай-касс» – новых устройств для самостоятельной оплаты товаров. Такие кассы предусматривают голосовое сопровождение покупки, которое поможет пенсионерам быстрее понять принцип работы нового оборудования и получить удовольствие от инновационной покупки. Для иностранных покупателей в интерфейсе кассы есть также английский и китайский языки. Интерфейс «Выручай-кассы» разработан с учетом покупательского опыта и в стилистике торговой сети, что делает общение пользователей с этим устройством простым и комфортным.

Первые аппараты для самостоятельной оплаты покупок уже установлены в двух магазинах в Москве. До конца 2018 г. в 10 универсамах «Пятерочка» в Москве планируется создание специальных зон для самостоятельной оплаты товаров, в каждой из которых установят до 6 таких аппаратов. Помогать покупателям оплатить покупки на «Выручай-кассах» будет сотрудник магазина. Он будет проверять документы при покупке алкоголя и сигарет.

Установка «Выручай-касс» в магазинах может помочь увеличить количество постоянно работающих касс в магазинах, сократить очереди, особенно в часы-пик, и организовать более активную работу сотрудников в торговых залах. По предварительным прогнозам, после тестирования с помощью касс самообслуживания будут оплачивать порядка 50% покупок. «Выручай-касса» принимает к оплате наличные деньги, банковские карты всех платежных систем, баллы различных программ лояльности и купоны. Касса также позволяет накапливать и тратить бонусные баллы программы лояльности «Выручай карта».

Тестирование проекта завершится в декабре 2018 г., к этому моменту порядка 50 касс самообслуживания появятся в 10 магазинах «Пятерочка» в Москве. В рамках пилота эксперты X5 оценят работоспособность и отказоустойчивость систем, определят самые эффективные механики информирования о маркетинговых акциях, окончательно настроят голосовой интерфейс и определят, какие способы оплаты будут наиболее востребованными среди пользователей «Выручай-касс».