«Онлайн доктор» запустил телемедицинскую программу сопровождения пациентов с сахарным диабетом

«Мобильные Медицинские Технологии» запустила программу врачебной поддержки на базе сервиса «Онлайн доктор» для пациентов с диабетом 1-го типа, применяющих помповую инсулинотерапию.

Проект по сопровождению пациентов с диабетом 1-го типа с уже поставленным диагнозом включает поддержку использования высокотехнологичных медицинских устройств и телемедицинские консультации эндокринологов. В рамках программы эндокринологи сервиса «Онлайн доктор», имеющие сертификат по помповой инсулинотерапии и непрерывному мониторингу глюкозы крови в аккредитованных обучающих центрах на базе НМО, будут оказывать консультативную медицинскую помощь для взрослых и детей с сахарным диабетом по вопросам дозировки и корректировки настроек медицинских устройств.

Программа включает неограниченное количество круглосуточных консультаций терапевтов и педиатров, и консультации эндокринологов по расписанию. Стоимость программы на 6 месяцев составляет 12 тыс. руб. Купить ее можно на сайте сервиса «Онлайн доктор», а также в специализированных розничных сетях в комплексе с инсулиновой помпой или отдельно. Цена инсулиновой помпы в розничных магазинах составляет от 77 тыс. руб.

«Мы включили в программу эндокринологов, обладающих большим опытом сопровождения пациентов на помповой инсулинотерапии, имеющих специальную сертификацию, в том числе в программе есть и детский врач. Это одна из наших наиболее масштабных узкоспециализированных телемедицинских программ», – сказал гендиректор ММТ Денис Юдчиц.

В России по официальным данным на конец 2017 г. насчитывалось около 4,7 млн больных диабетом, из которых 340 тыс. – 1-го типа. Всего же в мире насчитывается 425 млн людей, имеющих такое заболевание. По распространенности смертность от диабета стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, численность заболевших ежегодно увеличивается на 2-5%.

Большинство инсулинозависимых пациентов пользуются традиционной формой терапии – многократные ежедневные инъекции с помощью шприца-ручки. Инсулиновая помпа дает возможность обеспечить непрерывное подкожное введение инсулина и поддерживать уровень гликемии в пределах нормы. Клинические исследования показали, что достижения стойкой компенсации углеводного обмена приводит к предотвращению и существенному замедлению развития поздних осложнений.

Преимуществами использования инсулиновой помпы с функцией непрерывного мониторинга глюкозы являются снижение количества уколов – до одного раза в три дня, уменьшение осложнений, возможность постоянного мониторинга состояния больного с помощью встроенного программного обеспечения и наличие настроек для точных расчетов дозировок.

Одной из причин, по которой в России распространение помповой инсулинотерапии затруднено, является отсутствие квалифицированных врачей-эндокринологов, обладающих компетенциями по установке и поддержке инсулинозависимых больных, территориальной удаленности мест проживания пациентов от крупных региональных медицинских учреждений, ограниченности бюджетов муниципальных учреждений здравоохранения и т. д.

В мире инсулиновые помпы применяются широко, они установлены у 80% детей с сахарным диабетом в США и у 70% детей в Европе. Для детей с диабетом наиболее важна подвижность и отсутствие необходимости регулярно делать укол, также у детей инсулиновые помпы помогают компенсировать уровень гликемии и течение сахарного диабета. Вследствие этого вероятность развития осложнений снижается. В России помповая инсулинотерапия пока применяется не более чем у 10% больных диабетом 1-го типа.