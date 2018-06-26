Исследование Huawei: стоимость глобальной цифровой экономики по итогам 2017 года составила $12,9 миллиардов

Huawei опубликовала отчет по результатам исследования «Глобальный индекс сетевого взаимодействия», которое она проводит пятый год подряд. Согласно отчету, стоимость глобальной цифровой экономики по итогам 2017 г. составила $12,9 млрд, т.е. 17.1% глобального ВВП, а к 2025 г. она может увеличиться до $23 млрд. Однако в исследовании подчеркивается, что этому росту угрожает нехватка специалистов по искусственному интеллекту, которая сегодня наблюдается во всем мире.

Глобальный индекс сетевого взаимодействия – 2018 (Global Connectivity Index, GCI) показывает, в каком объеме разные отрасли промышленности внедряют ИИ в ключевые технологии широкополосной связи, центры обработки данных, облачные вычисления, большие данные и интернет вещей в 79 странах мира. Индекс наглядно показывает путь этих стран к цифровой экономике, а также отражает ее связь с ВВП.

Согласно отчету Huawei, для эффективного применения искусственного интеллекта в больших масштабах странам необходимы три одинаково важных компонента: вычислительная мощность, маркированные данные и алгоритмы. При этом все страны по степени развития ИИ подразделяются на три группы: лидеры (Frontrunners), развивающиеся страны (Adopters) и начинающие (Starters). В этом году 79 стран, охваченных исследованием, поделились на три группы следующим образом: 20 лидеров, 37 развивающихся и 22 начинающих.

Тем не менее большую проблему для всех трех групп представляет нехватка талантливых разработчиков. Государствам нужно пересмотреть систему образования для создания рабочих мест и начать построение общей экосистемы искусственного интеллекта для привлечения конкурентоспособных кадров.

Исследование неизменно показывает: когда индекс сетевого взаимодействия достигает отметки 35, рентабельность инвестиций в ИКТ инфраструктуру увеличивается. Яркий пример – Филиппины, где с 2014 по 2017 гг. использование смартфонов значительно выросло, а интернет стал доступным для большей части населения, что дало больше возможностей для развития бизнеса. В результате индекс страны изменился с 34 на 35, а Филиппины перешли из категории начинающих в группу развивающихся.

По мере того как ИИ превращается в ключевую технологию, он начинает сильнее влиять на экономический потенциал стран из всех трех групп. Решая проблемы стагнаций роста среди лидеров или проблемы ограниченных ресурсов для начинающих, ИИ меняет определение самой «связи» и переключает внимание на интеллектуальные подключения, которые могут помочь росту любой страны.

«Сейчас мы становимся свидетелями коренных изменений, которые влекут за собой развитие искусственного интеллекта, – сказал Кевин Чжан, президент по корпоративному маркетингу компании Huawei. – По данным исследования Huawei, развитые страны используют возможности интеллектуальной связи, подавая пример другим игрокам рынка и стимулируя рост мировой экономики».