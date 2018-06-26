HP представила новый ноутбук-трансформер ProBook x360 440 G1

HP объявила о выходе нового трансформера HP ProBook x360 440 G1, способного удовлетворить запросы динамично развивающихся компаний и мобильных специалистов.

Многим компаниям и мобильным специалистам необходимы мощные трансформируемые ПК, которые обладают широкой функциональностью для работы как в офисе, так и за его пределами. HP ProBook x360 440 G1 ориентирован на пользователей, которые хотят иметь универсальное устройство, сочетающее стильный дизайн, высокую производительность и расширенный функциональность для работы, которым не могут похвастаться компьютеры потребительского класса.

Ультратонкий HP ProBook x360 440 на базе Windows 10 и процессоров Intel Core 8-го поколения способен «раскрываться» на 360 градусов, превращаясь в планшет. Пользователи могут быстро отображать свои идеи на экране благодаря опционально доступному стилусу HP Active Pen, а также оперативно переходить в настольный режим работы с помощью универсального кабеля для подключения к док-станциям стандарта USB-C.

Другие функции HP ProBook x360 440: создан для бизнеса: встроенное ПО HP BIOSphere Gen4 защищает BIOS от вредоносных атак и отличается удобством в эксплуатации; высокая производительность: мощные процессоры Intel Core, продолжительное время работы от батареи и поддержка подключения к док-станции через USB Type-C для передачи данных и подзарядки через один кабель; адаптирован под любые потребности: ультратонкий HP ProBook x360 440 можно использовать в режиме ноутбука, планшета или консоли, адаптируя к решению разнообразных задач, с которыми вы сталкиваетесь в течение рабочего дня.