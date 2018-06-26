«Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле

«Гипросвязь» построило и сдало в эксплуатацию 360 километров волоконно-оптических линий связи, соединяющих крупнейший в России Центр обработки данных в Удомле (Тверская область) с магистральной сетью «Ростелекома» в Твери и Торжке.

Построенные линии связи обеспечивают необходимый уровень резервирования телекоммуникационной составляющей инфраструктуры и требуемый уровень доступности информационных ресурсов, планируемых к размещению в ЦОДе.

По словам генерального директора «Гипросвязи» Алексея Малыша, «данный проект является знаковым для компании. Во-первых, это один из крупнейших проектов организации привязок ЦОД по общей протяженности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проложенных в грунте в стране за последние годы. Во-вторых, работы выполнены "под ключ", начиная с инженерных изысканий и заканчивая сдачей объекта заказчику, что позволило уже в процессе его реализации осуществлять контроль качества всех работ. В-третьих, выполнение проекта продемонстрировало высокий потенциал компании, позволивший завершить все работы точно в срок».

«Мега-ЦОД в Удомле – совместный проект "Ростелекома" и "Росэнергоатома", который должен стать опорным в распределенной сети дата-центров «Ростелекома». Его строительство является для нас одной из ключевых задач, – сказал директор Департамента строительства опорных сетей "Ростелекома" Руслан Титов. – "Гипросвязь" подключила мега-ЦОД в Удомле к магистральной сети, выполнив в срок и с требуемым качеством проектно-изыскательские, строительно-монтажные и землеустроительные работы, подтвердив свои широкие компетенции и высокую организационную дисциплину».

Строительство проводилось с учетом задач охраны природного и культурного наследия. Прокладка трассы потребовала осуществить несколько десятков переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) во избежание ущерба экологии и культурному достоянию Тверского региона. При пересечении исторических каналов в Вышнем Волочке кабель проложен не под каналами, а по мостам, чтобы избежать возможных повреждений сильно заглубленных оснований дубовых набережных Цнинского и Тверецкого каналов, насчитывающих несколько веков.

Сложность реализации проекта была также связана с особенностями геологии Тверской области. Трасса ВОЛС пересекает искусственные каналы в Вышневолоцком районе. В Торжокском районе встретился участок с выходом скальных пород в месте пересечения ВОЛС с трубопроводами, идущими в одном коридоре, что не позволило применить метод ГНБ и привело к изменению и пересогласованию проектного решения.

«Гипросвязь» активно развивается на рынке и является сегодня компанией полного цикла, которая осуществляет проектно-изыскательскую деятельность, а также строительство под ключ объектов телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры. Компания оказывает услуги на всей территории Российской Федерации операторам связи, коммерческим и государственным структурам, являющимся потребителями услуг ИКТ.