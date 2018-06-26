Эксперты рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» представили основу модели компетенций

На рабочей группе по направлению «Кадры и образование» при АНО «Цифровая экономика», которая состоялась 21 июня под председательством основателя компании «1С» Бориса Нуралиева, были рассмотрены подходы к формированию концепции модели компетенций, которая станет основой цифровой трансформации образовательно-кадровой сферы в России.

Документ был подготовлен экспертным советом направления «Модель компетенций цифровой экономики» центра компетенций программы «Цифровая экономика РФ», объединяющей более 100 экспертов из министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ, министерства труда и соцзащиты, компании «Мобильное электронное образование», АСИ, Сбербанк, союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»), АНО «Корпоративный университет РЖД».

Представленный на рабочей группе документ описывает методологические подходы к разработке модели, классификации компетенций, персонализации образования, развитию сфер профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

«Модель компетенций является основой ключевых изменений в направлении кадров и образования в цифровой экономике. Это своего рода классификатор знаний и навыков, важных для развития цифровой экономики. Что важно, модель компетенций позволит персонализировать цифровые знания и навыки в зависимости от сферы деятельности, целей, интересов и способностей каждого человека», – отметил директор по направлению «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

На заседании рабочей группы также принято решение включить в основные показатели итогов деятельности направления число человек, поступивших в вузы на ИТ-специальности. Напомним, что оно должно увеличиться с 46 тыс. в 2017 г. до 120 тыс. в 2024 г.