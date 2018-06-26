«Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP

«Ашан Ритейл Россия», SAP и MOLGA Consulting объявили о завершении первого этапа масштабной HR-трансформации в сети гипермаркетов. На базе SAP Human Capital Management (HCM) автоматизированы процессы администрирования персонала, организационного менеджмента, учета рабочего времени и расчета заработной платы. А также реализована функциональность личного кабинета 42,5 тыс. сотрудников, оптимизирован процесс сбора и хранения данных, налажен информационный обмен между руководителями и сотрудниками HR-отделов. В результате экономия для бизнеса компании составила 266 млн руб.

Изначально бизнес-процессы управления персоналом были сосредоточены в разных ИТ-системах. Сотрудникам отделов по работе с кадрами приходилось тратить много времени на выполнение рутинных задач вручную: ввод данных в разные системы, консолидация информации для отчетов и проверка их корректности. Поддержка законодательных изменений, многочисленных для сферы кадровой деятельности в РФ, осуществлялась самостоятельно с большими трудозатратами. До сотрудничества с SAP и MOLGA этот процесс был слишком трудоемким и не покрывал все потребности бизнеса «Ашан».

С помощью SAP HCM и решений MOLGA была создана единая система учета рабочего времени и расчета заработной платы, сократилось количество ИТ-систем, которые необходимо было использовать в процессе кадрового делопроизводства. Кроме этого выросла прозрачность кадровых процессов, а эффективность работы HR-департамента увеличилась в 2 раза. За счет устранения двойного ввода данных в разные системы удалось снизить временные затраты на обработку информации о сотрудниках при приеме, переводе и увольнении, на заполнение фактического табеля и его проверку для расчета зарплаты. Благодаря появлению личных кабинетов, стало возможно упростить обмен информацией между руководителями и отделом по работе с персоналом.

«В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали меморандум с компанией SAP о начале масштабной трансформации в работе с персоналом. Сегодня первые шаги уже сделаны: мы перешли на единую систему автоматизации учета рабочего времени и расчета заработной платы. Это позволило нам оптимизировать численность персонала в этой части бухгалтерии, построить прозрачную систему отчетности, упорядочить организационную структуру, а для наших менеджеров высвободилось дополнительное время для решения бизнес-задач. Существенный экономический эффект от первого этапа заложил прочный фундамент для дальнейшего развития системы управления персоналом в нашей компании», – отметила Ольга Коваль, директор департамента кадрового администрирования и вознаграждений «Ашан» Ритейл Россия.

«Сегодня многие крупные компании, такие как "Ашан", идут по пути трансформации бизнеса, используя в том числе единые платформы для работы с персоналом. И технологии здесь играют решающую роль. SAP HCM – это многофункциональное и надежное решение для оптимизации и интеграции HR-процессов в единую систему, которая позволит достигать стратегических целей компании и легко интегрируется с уже существующим ПО. Однако автоматизация – это, как правило, фундамент, на основе которого можно в дальнейшем построить эффективную систему управления талантами, создать комфортную рабочую среду для роста и развития персонала. Сильные лидеры – это один из основных активов компаний сегодня и серьезное конкурентное преимущество. Я уверен, что "Ашан" в дальнейшем сможет усилить свои позиции на рынке за счет качественной HR-трансформации», – сказал Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Наше сотрудничество с "Ашан" началось задолго до начала внедрения новой системы. Всего за полтора года совместная команда "Ашан" и MOLGA запустила систему в эксплуатацию. Именно общая работа команды поддерживала процесс трансформации, а ее решения позволили реализовать бизнес-идеи. В деле повышения эффективности все больше компаний обращают внимание на вовлеченность и роль сотрудника в организации и именно момент был затронут в проекте. Так, реализованные в системе личные кабинеты работника и руководителя станут дополнительным инструментом вовлечения сотрудников», – отметил Сергей Никитин, Партнер компании MOLGA Consulting.