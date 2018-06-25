«Ростелеком-Solar» впустила новую версию Solar inCode с возможностью инкрементального анализа

«Ростелеком-Solar», провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, объявила о выходе новой версии Solar inCode, решения для контроля защищенности исходного кода.

Список языков программирования, который распознает и анализирует Solar inCode 2.9, пополнился за счет Groovy и Kotlin. При этом анализ приложений, написанных на Kotlin, возможен даже без доступа к их исходному коду.

«При формировании дорожной карты развития продукта очень важно следить за тенденциями в разработке ПО. Одни языки постепенно уходят в прошлое, другие приходят на их место, и мы должны оперативно реагировать на новые потребности рынка. Groovy и Kotlin – относительно новые языки разработки приложений, которые сейчас оказались в тренде и продолжают набирать популярность, поэтому мы включили их в Solar inCode 2.9. В прошлой версии была реализована поддержка языка Go, и в нынешнем релизе эта функциональность также была улучшена благодаря существенному расширению базы правил поиска уязвимостей», – сказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании «Ростелеком-Solar».

Еще один стратегический вектор развития Solar inCode – поддержка процессов непрерывной интеграции (CI, англ. Continuous Integration) и жизненного цикла безопасной разработки приложений (SDL, англ. Security Development Lifecycle). В рамках развития данного направления в Solar inCode 2.9 была реализована возможность инкрементального анализа. Благодаря этому при сравнении разных сборок приложения разработчики смогут сканировать только ту часть кода, которая была добавлена в более новой версии. Аналогично, в отчеты Solar inCode 2.9 теперь можно включать только те уязвимости, которые ранее не были обнаружены в данном ПО. Кроме того, при необходимости можно исключать из сканирования стандартные библиотеки, проверяя на ошибки и потенциальный уязвимости только собственный код.

«У нас достаточно зрелые, выстроенные процессы разработки, в рамках которых большое внимание уделяется безопасности приложений. Мы используем Solar inCode как часть Security Development Lifecycle. Во многих отношениях продукт уже оптимизирован для этой задачи – он «из коробки» интегрируется с различными системами отслеживания ошибок и позволяет разграничить доступ пользователей, чтобы каждый разработчик мог контролировать уровень безопасности и наличие ошибок только в своей части проекта. Новая функциональность сделает Solar inCode еще более удобным и комфортным в использовании», – отметил Сергей Трошин, директор по информационным технологиям компании Exante.

В дополнение к классификациям OWASP Mobile Top 10 2016, OWASP Top 10 2017, PCI DSS и HIPAA Solar inCode 2.9 позволяет ранжировать найденные уязвимости в соответствии с CWE/SANS Top 25. Также новая версия содержит новые правила поиска уязвимостей для поддерживаемых языков программирования, а также улучшенные, более детальные описания уязвимостей.