Toshiba выпустила фотореле для систем автоматизации производства и других промышленных устройств

Toshiba Electronics Europe выпустила новое фотореле TLP3122A, предназначенное для систем автоматизации производства и других промышленных устройств, включая системы автоматизации зданий, системы безопасности и оборудование для испытания полупроводниковых приборов.

В новом фотореле использованы МОП-транзисторы, изготовленные с применением самого современного технологического процесса U-MOS IX для снижения сопротивления во включенном состоянии. Фотореле TLP3122A выпускается в миниатюрном корпусе SO6 с 4 выводами, допускает напряжение на выходе в отключенном состоянии (VOFF) 60 В, непрерывный ток во включенном состоянии (ION) 1,4 А и импульсный ток во включенном состоянии (IONP) до 4,2 А. Типовое сопротивление во включенном состоянии (RON) составляет всего 0,13 Ом, обеспечивая высокоэффективную работу, а ток в отключенном состоянии равен всего 1 мкА.

Устройство имеет низкие значения времени переключения: 3 мс (tON, время включения) и 1 мс (tOFF, время выключения). Напряжение изоляции составляет 3750 В (среднеквадратичное значение). Фотореле полностью сертифицировано в соответствии с требованиями стандарта UL1577 для применения в системах, критически важных с точки зрения безопасности.

Фотореле TLP3122A с нормально разомкнутым выходом служит заменой механических реле с одним замыкающим контактом (1-Form-A) в целях повышения надежности систем и экономии пространства, необходимого для размещения реле и их драйверов. Кроме того, TLP3122A рассчитано на работу в диапазоне температур от -40 до 110 °C, что позволяет использовать его в промышленных устройствах и легко обеспечить температурный запас при тепловом проектировании на уровне системы.

Новое фотореле TLP3122A напрямую совместимо с фотореле TLP3122 в традиционном корпусе 2.54SOP4. Оно также помогает снизить управляющий ток системы, что позволяет использовать его в качестве замены широкого спектра механических реле.

Серийные поставки новых фотореле уже начались.