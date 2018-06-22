«Платформа ОФД» упростила сервис оплаты картами

«Платформа ОФД» улучшила сервис по оплате услуг оператора фискальных данных при помощи электронных средств платежа. Теперь после подключения онлайн-кассы и заключения договора с ОФД, клиент может в упрощенном порядке оплатить его услуги банковской картой платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».

Оплату можно произвести прямо в личном кабинете «Платформа ОФД» (ЛК). Для этого после регистрации кассы в ЛК, надо выбрать раздел «Лицевой счет», в нем – подраздел «Оплата касс». После этого выбрать подключенную онлайн-касс, нажать кнопку «Купить подписку». На экране появится список балансов, из которого следует выбрать «Банковская карта». Останется только произвести оплату, и станут доступными все услуги «Платформа ОФД».

Картой можно пополнить счет сразу на несколько касс. При этом клиентам остаются доступными и обычные способы оплаты, через расчетный счет в банке.

«Специалисты "Платформы ОФД" ежедневно работают над развитием функциональности и сервисов для клиентов. Совершенствование способов оплаты, эквайринга – важная часть этого процесса. Оплата банковскими картами призвана сделать еще быстрее, легче и проще подключение кассы к ОФД, прежде всего для малого бизнеса. Это особенно актуально сейчас, накануне завершения второго этапа кассовой реформы», – сказал генеральный директор «Платформа ОФД» Алексей Баров.