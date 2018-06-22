МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в Группу МТС, объявил итоги годового общего собрания акционеров компании, состоявшегося 22 июня 2018 г.

Годовое общее собрание акционеров МГТС приняло следующие решения: выплатить дивиденды за 2017 г. в размере 21,99 млрд рублей (231 рубль на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12 июля 2018 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кроме того, было решено избрать совет директоров МГТС в следующем составе: Дмитриев Кирилл Александрович – вице-президент по продажам и обслуживанию МТС; Ершов Андрей Викторович – советник президента МТС; Каменский Андрей Михайлович – вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям МТС; Корня Алексей Валерьевич – президент МТС; Николаев Вячеслав Константинович – вице-президент по маркетингу МТС; Плотников Сергей Александрович – директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС; Ушацкий Андрей Эдуардович – вице-президент по технике и ИТ МТС; Хренков Владимир Владимирович – директор центра инноваций МТС; Шоржин Валерий Викторович – вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС;

Также собрание решило: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков МГТС по результатам 2017 г.; избрать членов ревизионной комиссии МГТС; утвердить аудитором МГТС «Делойт и ТУШ СНГ».