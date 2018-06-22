Беспилотный автомобиль «Яндекса» совершил пробег из Москвы в Казань

Беспилотный автомобиль, разработку которого ведет «Яндекс.Такси», совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани. Машина преодолела 780 километров, большая часть пути пролегала по федеральной автодороге М7 «Волга».

В общей сложности поездка заняла около одиннадцати часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения. В водительском кресле находился пилот-испытатель. Он был готов в любой момент принять управление на себя, но поездка на 99% прошла в автоматическом режиме.

Задачей поездки было испытание автомобиля на загородной трассе в разнообразных дорожных условиях. На протяжении пути менялось качество асфальта и разметки. Трасса то сужалась, то расширялась. Изменчивой была и погода — время от времени выглядывало солнце, но несколько раз автомобиль попадал под дождь. Машина двигалась как в светлое время суток, так и в сумерках.

Во время испытательных поездок беспилотник собирает данные о дорожной обстановке — их используют для дальнейшего обучения технологии. Поездки проходят круглый год, в том числе и зимой. Заездам на дорогах общего пользования предшествуют многократные испытания на полигоне.