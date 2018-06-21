«Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации

В «Яндекс.Метрике» появились отчеты о монетизации, которые помогут владельцам сайтов анализировать эффективность размещения в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ). Чтобы пользоваться отчетами, нужно указать номер счетчика «Метрики» в партнерском кабинете РСЯ.

Владельцы сайтов могут анализировать показы, доходность, среднюю выручку на пользователя (ARPU) и другие показатели РСЯ с учетом статистики посещений сайта в «Метрике». Отчеты подскажут, например, сколько показов рекламы обеспечил каждый из разделов сайта, какова доходность отдельных рубрик и статей. Анализ этих отчетов поможет владельцам сайтов больше зарабатывать — например, определяя, какой контент больше нравится посетителям и приносит больше доходов от рекламы.

Также в «Метрике» можно сравнить выручку, стоимость показов и другие показатели для пользователей, попавших на сайт разными способами — из поисковых систем, социальных сетей, рекламных каналов и прочих источников. Это поможет точнее распределять бюджет на поисковую оптимизацию, рекламу и закупку трафика.

«Метрика» давно помогает владельцам сайтов понимать аудиторию и анализировать ее с разных точек зрения. Сейчас мы уделяем особое внимание инструментам для владельцев площадок, которые зарабатывают на рекламе. Отчеты о монетизации помогут им принимать взвешенные решения о публикации разных видов контента и развитии своих сайтов», — сказал руководитель «Яндекс.Метрики» Виктор Тарнавский.