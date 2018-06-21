«Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах

Денис Гасилин, директор ГК «Рамакс» по маркетингу рассказал об основных успехах и достижениях группы компаний, о реализованных за прошедший год проектах в области оптимизации бизнес-процессов в финансовых организациях, в области системной интеграции, применения технологий больших данных (Big Data), разработки мобильных приложений для B2C-сегмента.

Напомним, что в 2018 г. ГК «Рамакс» объединила под своим крылом технологический консорциум с участием компаний «Рамакс Интернейшнл», «Интегро Текнолоджиз» и «Ар дор». Впервые приняла участие в нескольких крупных отраслевых рейтингах и оказалась по их итогам в числе ведущих ИТ-компаний России.

Знаковыми проектами ГК «Рамакс» в 2017 - 2018 гг. стали внедрение Process Mining от Celonis в банке ВТБ24, разработка информационной системы межоператорского взаимодействия (интероперабельность). Было реализовано несколько проектов с лидером рынка гражданской авиации, компанией «Аэрофлот»: внедрение Платформы обращений клиентов в социальных сетях (выполнил входящий в ГК «Интегро Текнолоджиз»); автоматизированной системы поддержания летной годности, технического обслуживания и ремонта воздушных судов; проект модернизации мобильного приложения для пассажиров (выполнил входящий в ГК «Ар Дор») и проект дистрибуции авиауслуг по стандарту NDC, о котором впервые рассказали на прошедшем 31 мая 2018 г. Digital Aviation Forum.

В качестве векторных тем присутствия ГК «Рамакс» в СМИ были названы: Big Data и предиктивная аналитика, Process Mining, а также управление бизнес-процессами, управление ресурсами предприятия, управление взаимоотношениями с клиентами, управление работой аэропортов и наземных служб, технологии в гражданской авиации, корпоративные порталы и мобильные приложения, информационная безопасность, бизнес-анализ, поведенческая аналитика и клиентский менеджмент в социальных сетях, интернет вещей и промышленный интернет вещей, технология блокчейн.