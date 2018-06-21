«Мегафон» объявил о росте консолидированной выручки телеком-сегмента на 2,6% по итогам первого квартала 2018 года

«Мегафон, национальный российский оператор цифровых возможностей, объявил финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2018 г.

Основные финансовые и операционные показатели телеком-сегмента за 1 квартал 2018 г.: консолидированная выручка телеком-сегмента выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 76 459 млн руб.; показатель OIBDA телеком-сегмента вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 30 566 млн руб.; показатель рентабельность OIBDA4 телеком-сегмента составил 40,0% по сравнению с 39,0% в первом квартале 2017 г.; чистая прибыль телеком-сегмента выросла на 57,2% по сравнению с прошлым годом и составила 6 037 млн руб.; CAPEX телеком-сегмента увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8 491 млн руб.; свободный денежный поток для акционеров телеком-сегмента снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 118 млн руб., достигнув чистого денежного оттока в размере 153 млн руб.; чистый долг телеком-сегмента на 31 марта 2018 года составил 231 790 млн руб.; число мобильных абонентов снизилось на 1,4% за год и составило 76,2 млн человек на 31 марта 2018 г.

Сергей Солдатенков, генеральный директор Компании, сказал: «Мегафон» продолжает активно работать над реализацией цифровой стратегии, что позитивно сказывается как на финансовых результатах Компании, так и на дальнейшем укреплении трендов роста российского телеком рынка в целом. В первом квартале консолидированная выручка телеком-сегмента выросла на 2,6%, при этом выручка от оказания услуг мобильной передачи данных выросла на 11%. Такой значительный рост сегмента мобильной передачи данных был обеспечен расширением портфеля цифровых услуг. В марте мы обновили тарифную линейку «Включайся!», включив в тарифы больше востребованных и популярных у наших цифровых абонентов услуг и продуктов на основе результатов исследования их поведения. По итогам первого квартала тарифами «Включайся!» воспользовались более 11 млн абонентов».

Показатель OIBDA увеличился на 5,3% по сравнению с прошлым годом до 30,6 млрд руб., включая эффект от перехода на новый стандарт учета МСФО 15. Без учета влияния МСФО 15 показатель OIBDA увеличился на 3,4%.

«С гордостью хочу отметить, что в этом году «Мегафону» исполнилось 25 лет. С самого основания «Мегафон» находился на передовой инноваций. Мы первыми на рынке изучали, тестировали, внедряли технологии, задавали тренды. Мы были пионерами в использовании технологий - SMS, MMS, мобильное телевидение, 3G, 4G+, 5G. Сегодня «Мегафон» по-прежнему устремлен в будущее: мы создаем цифровые платформенные решения, делаем «умными» целые отрасли и города. Наша цель – стать лидером цифровой экономики к 2020 г., ключевым партнером государства и «проводником цифровизации» для бизнеса и общества», – сказал Солдатенков.

«Мы постоянно расширяем экосистему наших цифровых услуг и создаем новые возможности для наших абонентов, продолжаем улучшать клиентский опыт. Инвестируя в технологии и идеи, мы создаем удобные и популярные сервисы, повышая лояльность и LTV наших абонентов, и в то же время обеспечивая дополнительную монетизацию услуг передачи данных», – отметил Солдатенков.

Бренд «Евросеть» перестанет существовать приблизительно через год, и все салоны будут переведены под бренд «Связной». Компания изменит фокус с продаж сим-карт, оборудования и аксессуаров на активную продажу и продвижение современных цифровых электронных устройств и решений, устройств виртуальной и дополненной реальности.

Представленная стратегия станет началом трансформации «Связного» в ритейлера, который будет активно развивать собственную платформу онлайн-продаж и реализовывать стратегию омниканального развития.

«Мегафон» – активный участник государственной программы цифровизации российской экономики. Обладая лучшей в отрасли инфраструктурой, технической и аналитической базой, мы уже сегодня реализовываем программу цифровой экономики через комплексные решения и партнерства с региональными властями.

Во время проведения Петербургского Международного Экономического Форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с правительствами Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области, в рамках которых будут реализованы проекты, направленные на развитие новых цифровых технологий и услуг ИКТ, в том числе, в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и проектов с использованием технологий 5G/IMT-2020 в различных отраслях городской жизни: в сфере госуслуг, в коммунальном хозяйстве, медицине и туризме.

Для ускоренного внедрения и увеличения портфеля интегрированных платформенных цифровых решений в области «безопасного города» дочерняя компания «Мегафона» ООО «Цифровые Бизнес Решения» приобрела ООО «УК Технологии Проектных Инвестиций» у крупнейшего российского системного интегратора ГК «Техносерв». Данное приобретение дает необходимые ресурсы для быстрой реализации проектов в рамках государственной программы по повышению уровня безопасности населения, инфраструктуры, экологической безопасности и безопасности на транспорте.

В апреле приобретено ООО «Неоспринт», владеющее частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве, важном для Компании регионе. Полученный спектр, полностью доступный и применимый, высоко востребован для строительства сетей 5G в столице и уже был задействован для развертывания тестовой сети 5G в Москве в рамках мероприятий Чемпионата Мира по футболу.

Еще одним шагом к лидерству в цифровой экономике стало решение объединить усилия ООО «Финансовые Инвестиции» (дочерняя компания USM Holdings), АО «Газпромбанк» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех») для развития цифровых услуг, блокчейн-решений и реализации проектов в сфере цифровой экономики. Сотрудничество позволит объединить опыт лидеров бизнеса в своих отраслях: в телекоммуникациях, ИТ, финансовых услугах и высокотехнологичных отраслях промышленности для выхода на новые рынки и создания решений на стыке отраслей.

Для выполнения этой цели «Мегафон», ООО «Финансовые Инвестиции», АО «Газпромбанк» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» создали совместное предприятие. Вначале «Мегафон» внес в уставный капитал совместного предприятия 11 500 100 принадлежавших ему акций класса А Mail.Ru в результате нескольких сделок. Затем «Мегафон» продал 55% имеющейся доли в уставном капитале совместного предприятия компаниям ООО «Финансовые Инвестиции», АО «Газпромбанк» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» за денежное вознаграждение в размере $247,5 млн. В результате этой продажи «Мегафон» больше не обладает контролем над Mail.Ru и, соответственно, будет учитывать свою инвестицию вMail.Ru по методу долевого участия.

В Барселоне на Mobile World Congress «Мегафон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной связи» от компании Ookla, мирового лидера в области тестирования и анализа интернета. По результатам замеров скорости доступа в интернет наших российских абонентов «Мегафон» показал самые высокие скорости в стране среди всех мобильных операторов. Средняя скорость загрузки данных на устройство в Москве составила — 40,34 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 26,77 Мбит/с, по России — 25,04 Мбит/с.