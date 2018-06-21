Mail.Ru представила глобальное обновление почтового сервиса и новую концепцию развития

Mail.Ru провела пресс-мероприятие в офисе Mail.Ru Group и анонсировала EGO – самое масштабное продуктовое обновление за последние несколько лет. Команда проекта представила новые возможности для пользователей, такие как технология Smart Groups, группировка заказов из онлайн-магазинов, поиск по категориям транзакционных писем, напоминания и возможность оплаты мобильного телефона прямо из письма, кнопка оплаты услуг партнеров, а также показала полностью новые интерфейс почты Mail.Ru и логотип сервиса.

В 2018 г. почте Mail.Ru исполняется 20 лет. Новая концепция развития сервиса под названием EGO опирается на то, что изменилась парадигма использования электронной почты. Сейчас почта вращается вокруг конкретного пользователя и решает именно его задачи.

«Произошла глобальная трансформация роли почты в жизни человека. 20 лет назад интернет был большой библиотекой данных и средством общения, единственное, что можно было делать – общаться и отправлять друг другу информацию. Сейчас интернет проникает во все сферы жизни – это и покупка товаров через интернет, и убер-лайк сервисы, и магазины цифрового контента и приложений. В этом новом технологическом мире почта становится главным электронным ID и средством связи для пользователей. Чем больше цифровых сервисов появляется, тем больше различных типов дел решается в почте. почта действительно уступила свое место мессенджерам в качестве инструмента для развлекательного общения. Но вместо этого она стала инструментом получения практической пользы и выполнения огромного количества личных дел», — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, директор бизнес-юнита почта и портал.

Новая концепция развития почты Mail.Ru опирается на 3 ключевых направления: электронная почта должна быть умной: сортировать потоки информации, которые обрушиваются на человека, и помогать их структурировать; электронная почта должна быть полезной: не просто уведомлять, а постараться предложить сервис, который решит проблемы пользователя здесь и сейчас; электронная почта должна быть безопасной: надежно защищать данные, ведь пользователи хранят в своих ящиках много личной и даже конфиденциальной информации

«Пользователь получает в личный ящик десятки писем в день, а в рабочий — иногда более сотни. Растет информационная нагрузка, различные компании и сервисы хотят завладеть вниманием пользователя. Задача современной умной почты — защитить от лишнего, самостоятельно профильтровать, структурировать и предоставить эту информацию в наиболее удобном виде. Именно поэтому мы разработали умные инструменты, в основу которых легли современные технологии машинного обучения», — сказал Эдуард Тянтов, руководитель направления машинного обучения почты Mail.Ru.

Уже сейчас в почте Mail.Ru работает Smart Reply — сервис умных ответов на русском языке. На основе глубокого анализа содержания письма функция предлагает пользователю три подходящих варианта ответа, это очень удобно для тех, кто получает много писем и не имеет времени на то, чтобы подробно ответить на каждое.

Для удобства пользователей почта выделяет транзакционные письма – электронные сообщения от различных сервисов – и делит их на 6 категорий: путешествия, заказы, финансы, билеты, регистрации и штрафы. Каждая категория подсвечивается своей иконкой, такие письма становится визуально проще и быстрее искать в почтовом ящике.

Также пользователям доступен поиск по категориям транзакционных писем — например, пользователь может просмотреть все письма о своих покупках.

Впервые представленная технология умной группировки Smart Groups формирует во входящих сообщениях смарт-треды, сворачивая уведомления из соцсетей и информационные рассылки, в результате визуально очищая ящик и оставляя на виду только самые важные письма — транзакционные, а также от других пользователей с возможностью быстро ответить с помощью smart reply.

Также почта начинает группировать письма интернет-магазинов по отдельным заказам. Умный алгоритм машинного обучения извлекает из писем номера заказов и каждый из них объединяет в отдельную группу. Таким образом, вся информация о конкретном заказе находится в одном месте, а не разбросана по нескольким страницам почтового ящика. Сегодня эта функция в почте пилотируется для писем AliExpress, в будущем будет расширена на письма всех интернет-магазинов.

И, наконец, в почте появилась функция управления почтовыми рассылками.

Пользователи могут посмотреть на список рассылок, которые им приходят, и в пару кликов отписаться от ненужных, или удалить.

«Мы считаем, что современная почта должна решать бытовые проблемы пользователя, потому меняем саму концепцию email: наш сервис не просто уведомляет, а помогает справиться с повседневными задачами здесь и сейчас. Электронная почта – это уже не только инструмент для обмена письмами, а настоящий цифровой хаб, не выходя из которого пользователь совершает все больше полезных действий», — сказал Иван Мыздриков, директор по продукту почты Mail.Ru.

Ряд полезных функций почты уже доступен пользователям: например, сейчас, не выходя из почтового ящика, можно подписаться на уведомления ГИБДД о штрафах и оплатить, а также перевести деньги пользователю любого почтового сервиса в 17 странах мира.

В новой версии почты Mail.Ru анонсирована функция оплаты мобильного телефона прямо из письма. При уменьшении баланса до установленного порога на email приходит уведомление с кнопкой быстрой оплаты.

Также совсем скоро кнопку c быстрой оплатой смогут вставлять в письма партнеры Mail.Ru. Сейчас эту функцию тестируют такие компании, как «Ростелеком», ivi и «Литрес».

Кроме того, скоро почта начнет показывать дополнительную информацию к письму. Например, если перенесли рейс пользователя, он получит уведомление от почты и узнает об этом вовремя.

Также будет запущена система рекомендованных действий. При регистрации на рейс почтовый сервис предложит сразу распечатать посадочный талон или заказать такси в аэропорт.

«Ящик пользователя — это центр его цифрового взаимодействия с миром. Огромное количество наших разработок обеспечивают безопасность этих данных. Важность вопросов безопасности, технологичность этих систем, растет с каждым годом, ведь пользователи доверяют своей электронной почте все больше своих данных и документов», — сказал Андрей Сумин, технический директор почты Mail.Ru

Техническая команда почты рассказала о разработанной и успешно внедренной в сервис системе Marshal, которая предотвращает попытки несанкционированного доступа. Используя машинное обучение, она анализирует сотни параметров и действий пользователя. При отклонении от привычного поведения система фиксирует попытку взлома, и несанкционированный доступ к почте блокируется.

Еще одна серьезная киберугроза – фишинг, подделка писем известных компаний. Обычно для обнаружения таких писем используется анализ текста, но этого может оказаться недостаточно, так как в тексте может никак не фигурировать название компании, зато использоваться ее логотип. Техническая команда почты обучила нейросеть распознавать логотипы и добавила этот вид анализа к системе антифишинга.

Меры защиты постоянно совершенствуются и актуализируются. Так, в Mail.Ru Group действует программа Bug Bounty, в рамках которой за выявление продуктовых уязвимостей уже выплачено $200 тыс.

В целом, для пользователей в почте Mail.Ru работают все наиболее современные системы безопасности, главная задача которых – следить за максимальной сохранностью личных данных и пресекать попытки взлома почтовых ящиков.

Новому содержанию – новая форма. Команда почты представила абсолютно новый интерфейс продукта. Он сделан с учетом последних веяний в дизайне — современным, быстрым и адаптивным. Пользователи могут работать в трехколоночном режиме, писать в одной вкладке браузера несколько писем одновременно, сворачивая их внизу экрана, и пользоваться всеми умными и полезными функциями, представленными в рамках обновления.

Также почта представила новый логотип, которому добавили яркости и динамики.