«Депо Компьютерс» анонсировала новые линейки систем хранения данных на базе технологий NetApp

Новые модели, разработанные «Депо Компьютерс» на базе технологий NetApp, включают системы хранения All-Flash, унифицированные системы (Unified Storage) и системы хранения с блочным доступом (SAN).

Новые модели СХД «Депо» объединены в три линейки: Depo Storage 4700 G2, Depo Storage 5500 и Depo Storage 7000.

СХД линейки Depo Storage 4700 G2 поддерживают блочный доступ к данным (SAN) и предоставляют заказчикам уровень надежности хранения 99,9999%. Три модели СХД данной линейки поддерживают все современные протоколы доступа к данным и позволяют создавать гибридные системы хранения, в которых одновременно используются жесткие и твердотельные диски. В линейке представлены двухконтроллерные шасси на 12, 24 и 60 дисков. Эти модели применяются для построения отказоустойчивых вычислительных кластеров.

Отличительными особенностями линейки Depo Storage 5500 являются высокая производительность до 1 млн операций ввода-вывода в секунду и высокая скорость доступа к данным 21 Гбит/с. Две модели СХД этой линейки с блочным доступом к данным (SAN) поддерживают одновременную установку жестких и твердотельных дисков. Данные модели используются для размещения высоконагруженных приложений, баз данных и аналитических систем.

Линейка Depo Storage 7000 предназначена для развертывания в крупных корпоративных инфраструктурах (Enterprise Level). СХД данной линейки обеспечивают одновременно блочный и файловый доступы к данным. Поддерживается возможность объединения разных моделей СХД данной линейки в кластерные системы хранения. Модульная система обеспечивает плавное масштабирование производительности и дискового пространства. СХД линейки Depo Storage 7000 и кластерные системы на их основе применяются для создания больших файловых архивов, архивов видеозаписей и масштабных систем видеонаблюдения, а также для размещения корпоративных архивов долговременного резервного копирования.

Среди линеек Depo Storage 5500 и Depo Storage 7000 представлены модели систем хранения данных All-Flash, построенные полностью на твердотельных дисках SAS SSD. Такие системы специально созданы для работы только с твердотельными дисками и демонстрируют самые высокие показатели производительности. Использование систем хранения All-Flash позволяет добиться максимальной плотности размещения в серверной стойке с гарантированным временем отклика (при использовании 2,5-дюймовых дисков SSD объемом 15,3 ТБ) и производительностью до 7М IOPs.

Технологии, реализованные в новой линейке систем хранения «Депо Компьютерс», предоставляют ИТ-специалистам гибкость при построении информационных систем, плавное масштабирование, высокий уровень надежности и быстрое реагирование на изменяющиеся потребности развивающегося бизнеса.

Все оборудование, выпускаемое российской компанией «Депо Компьютерс», обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием. Благодаря наличию сети из более чем 200 интеграционно-сервисных центров «Депо», заказчикам доступны услуги по внедрению, пуско-наладке и сервисному обслуживанию систем хранения данных на всей территории Российской Федерации.