Softline при поддержке Сбербанка оснастила «цифровую школу» в Санкт-Петербурге

В рамках проекта Благотворительного Фонда сохранения и развития объектов культурного наследия в школе №211 им. Пьера де Кубертена города Санкт-Петербурга внедрено комплексное решение компании Softline для образования «Цифровая школа». Проект реализован при поддержке Сбербанка.

Ученикам школы теперь доступны четыре интерактивных класса: кабинеты физики, химии, биологии и математики. Учебные помещения объединены в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) школы и оборудованы специальными интерактивными панелями, позволяющими создавать видеоряд уроков, выводить на экран пояснительные материалы, графику, схемы и задания для учеников. В кабинетах установлены жидкокристаллические дисплеи, цифровое лабораторное оборудование по предмету, планшеты для учеников, а также управляющие компьютеры для учителей.

Эксперты команды Softline ранее уже участвовали в создании подобных учебных классов в городах России и СНГ. При этом проект в школе №211 реализован на обновленной компонентной базе – одной из самых передовых в России.

«Вместо обычных интерактивных досок с проектором мы использовали топовые модели интерактивных панелей диагональю 75 дюймов с технологией TrueConf для организации дистанционного обучения. Акустические системы этих панелей используют технологию с отслеживанием удаления говорящего от микрофона, автоматически регулируя усиление звука, – рассказал руководитель направления по работе с системой образования группы компаний Softline Андрей Брюнин. – В рамках обучения школе предлагается использовать образовательный контент нового поколения – интерактивный и с трехмерными моделями. В предметных интерактивных кабинетах используются так называемые цифровые лаборатории – комплекты оборудования для проведения фронтальной демонстрации лабораторных экспериментов и фиксации результатов».

Еще одно важное отличие новой «виртуальной школы» от решений предыдущих поколений – наличие электронной информационно-образовательной среды, которая обеспечивает ученикам и учителям возможность постоянного доступа к электронным образовательным ресурсам, личному кабинету, системе дистанционного обучения с любого устройства, которое подключено к Интернету.

И наконец, в школе внедрена универсальная интерактивная платформа для мобильных устройств, которая позволяет создать мобильный комплекс на планшетах без подключения к интернету. Использование платформы решает проблему взаимодействия педагога с учениками, позволяет использовать в обучении современные интерактивные формы представления материала, позволяет видеть результаты каждого обучаемого в отдельности и всей аудитории сразу и управлять рабочим процессов в реальном времени, а значит – увеличить эффективность усвоения учебного материала в целом.

Помимо поставки и интеграции оборудования и программного обеспечения, специалисты Softline провели обучение педагогов по эксплуатации учебных классов, оснащенных новой техникой и программным обеспечением. Softline также берет на себя техническую и методологическую поддержку комплекса.

«Используя возможности мультисервисной системы "Цифровая школа", педагог может создавать и вести уроки с использованием инструментария интерактивной панели, повышая вовлеченность учащихся в учебный процесс и имея быструю обратную связь о качестве усвоения только что пройденного материала, – сказал Андрей Брюнин. – Данное решение получило неоднократные одобрения и высокую оценку как простых учителей и специалистов министерства образования и науки РФ, так и высшего руководства страны. Широкомасштабное внедрение такого программно-технического, методологически поддержанного, комплекса решает ряд насущных проблем российской системы образования».

«Создание "цифровой школы" в Санкт-Петербурге было для нас знаковым проектом: помимо социальной значимости, он довольно сложен с технической точки зрения, – сказал президент Благотворительного Фонда сохранения и развития объектов культурного наследия Лилия Комарова. – Поэтому мы очень рады, что нашли для его реализации такого партнера, как Softline. Специалисты компании выполнили проект безупречно от этапа разработки документации до момента окончания работ, все делалось очень слаженно и в срок. Технологии не стоят на месте, и "цифровые школы" очень востребованы по всей России, кроме того, нашим партнером является Сбербанк, который уделяет большое внимание развитию учебных заведений. Поэтому мы не исключаем, что в ближайшее время нам доведется снова поработать с Softline над подобным проектом».

«Цифровизация школ только начинает набирать обороты, но сегодня наши дети уже не могут получить качественного всестороннего образования без использования современных технологий. Благодаря этому проекту, в сентябре школьники сядут за парты уже "цифровой школы", и учеба станет для них, несомненно, интересней и занимательней», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Анрикевич Вентимилла Алонсо.