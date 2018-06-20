Microsoft совместно с Apple и Google работают над стандартом для дисплеев Брайля

Участники USB Implementers Forum (USB-IF) объединились для создания стандарта HID (Human Interface Device) для брайлевских дисплеев, с помощью которых слабовидящие и незрячие люди могут пользоваться компьютером. Благодаря этой инициативе дисплеи Брайля можно будет быстро и легко подключать к различным устройствам с разными операционными системами, что сделает их использование значительно более удобным. Внедрение стандарта запланировано на 2019 г.

Универсальный стандарт упростит производителям и разработчикам создание специального ПО и драйверов для каждой ОС, а пользователям позволит одинаково легко подключать дисплеи как к ПК, так и мобильным устройствам на платформах Windows, Mac и Android.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в мире 253 млн человек живут с нарушениями зрения. Создание технологий, способных помогать людям независимо от физических особенностей и делать их жизнь лучше – одна из важнейших задач для Microsoft. Ранее корпорация анонсировала программу AI for Accessibility. В рамках нее Microsoft намерена инвестировать $25 млн в развитие технологических решений на базе искусственного интеллекта для помощи людям с ограниченными возможностями.