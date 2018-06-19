«Тинькофф Мобайл» запустил акцию для любителей футбола

«Тинькофф Мобайл» в преддверии матча между сборными России и Египта, который пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, объявил о запуске акции «Смотри футбол с Тинькофф Мобайл». С сегодняшнего дня все клиенты оператора могут смотреть любые игры Чемпионата мира в прямом эфире «Первого канала» и «Матч ТВ» со своих мобильных устройств. При этом интернет-трафик, включенный в тариф, расходоваться не будет.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф Мобайл», сказал: «Проанализировав активность наших клиентов с момента старта Чемпионата мира по футболу, мы отметили их интерес к мировому первенству. Мы решили разделить с ними атмосферу праздника и предоставили болельщикам бесплатный трафик для просмотра трансляций. Пока что наибольшей популярностью у абонентов "Тинькофф Мобайл" пользовался матч Испания – Португалия, который состоялся 15 июня в Сочи. Во время игры интернет-трафик вырос почти в 30 раз по сравнению с обычным днем».

Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо смотреть трансляции матчей в официальных приложениях «Первого канала» и «Матч ТВ» или на сайтах этих телеканалов. С более подробной информацией об акции «Смотри футбол с Тинькофф Мобайл» можно ознакомиться на сайте оператора.