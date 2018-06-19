Microsoft приобрела платформу для социального обучения Flipgrid

Microsoft объявила о покупке Flipgrid, платформы для социального обучения, которую используют более 20 млн образовательных учреждений, от детских садов до аспирантуры, учеников и семей в 180 странах мира. Microsoft сделает платформу Flipgrid, так же, как и Office 365 Education, бесплатной для образовательных учреждений. Пользователи, которые приобрели подписку Flipgrid, получат пропорциональный возврат средств.

Платформа Flipgrid была создана Чарли Миллером (директором по дизайну), который вместе с Джимом Лесли (генеральным директором) и Филом Сораном (председателем совета директоров) основал одноименную компанию в 2015 г. Миссия Flipgrid — помогать образовательным учреждениям обеспечивать ученикам и студентам необходимую поддержку, чтобы они могли формулировать свои идеи и делиться ими, при этом проявляя уважение к идеям других.

«Мы с радостью отмечаем, какое влияние платформа Flipgrid оказывала на социальное обучение до настоящего момента, и с нетерпением ждем возможности помочь ей и дальше развиваться, став частью семейства Microsoft, – сказал Эран Мегиддо, корпоративный вице-президент Microsoft. – Мы намерены обеспечить продолжение работы платформы и ее продуктов в Microsoft, Google и партнерских экосистемах на благо учеников и учителей по всему миру».

Присоединившись к Microsoft, Flipgrid сохранит свой уникальный бренд, культуру и команду, помогающую ученикам быть услышанными. Расширяя доступность Flipgrid в международном образовательном сообществе, компания также будет поддерживать архитектуру конфиденциальности Microsoft, соответствующую GDPR, FERPA и COPPA, чтобы Flipgrid продолжала оставаться безопасной платформой для общения учеников и учителей.

«Платформа Flipgrid всегда работала на благо всех участников образовательного сообщества. Именно они являются источником наших инноваций и влияния, – сказал Лесли. – Став частью Microsoft, платформа получила возможность масштабироваться, чтобы мы могли поддерживать каждое образовательное учреждение в мире, помогая ученикам выражать свои идеи».

Обе компании считают, что рост сообщества Flipgrid и всего направления социального обучения будет оказывать долгосрочное позитивное влияние на общество по мере того, как ученики будут становиться ответственными, надежными гражданами цифрового мира, и учителя, использующие Flipgrid, наблюдают это уже сегодня в своих классах.

Следующие обновления Flipgrid будут представлены 1 августа в Миннеаполисе на ежегодной конференции Flipgrid для образовательных учреждений #FlipgridLIVE. Это мероприятие посетят представители более 800 образовательных учреждений, а также обширная международная онлайн-аудитория.

«Это честь для нас и важная привилегия – работать с образовательными учреждениями по всему миру, помогая им поддерживать учеников и давать им возможность делиться своими идеями, – сказал Миллер. – Команда Microsoft Education продемонстрировала энтузиазм и активную поддержку нашей миссии, и мы рады наступлению нового этапа в жизни сообщества Flipgrid».