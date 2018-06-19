eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров

eBay и DHL Express объявили о начале сотрудничества, направленного на поддержку экспорта российских товаров и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере электронной коммерции. Российская площадка eBay – первый рынок компании, на котором запустят логистическую интеграцию для продавцов-экспортеров, а DHL Express станет первой опцией международной экспресс-доставки товаров в рамках интеграции.

Полный доступ к информации и услугам DHL Express экспортеры получат из кабинета продавца на площадке eBaymag.com, специального сервиса для экспортеров из России и стран Восточной Европы. Сервис позволяет размещать товары одновременно на 8 сайтах eBay в разных странах. Вся информация о товарах автоматически переводится на 10 языков, а цены выставляются в местной валюте.

В едином кабинете eBaymag.com продавцы смогут сделать автоматический расчет стоимости доставки в любую точку мира, а также быстро зарегистрировать отправку, вызвать курьера и оформить необходимый пакет документов. После чего их останется только распечатать и передать курьеру, забирающему груз. Кроме этого, через личный кабинет на сайте eBay покупатели смогут отслеживать свои заказы с помощью трекинг-номера. Партнерство с DHL Express позволит российским продавцам, работающим на eBay, доставлять товары покупателям в 220 стран в кратчайшие сроки: 1-2 дня – в Европу, 2-3 дня – в США, Китай и Австралию.

За последний год около 20% продавцов-экспортеров хотя бы раз использовали опцию экспресс-доставки на площадке eBay и 11% пользуются экспресс-доставкой регулярно. Для России эти цифры составляют 17% и 10% соответственно. При этом, как показывают исследования DHL Express, введение опции экспресс-доставки позволяет увеличить среднюю стоимость чека до 70 %.

«Мы обладаем обширной экспертизой и уникальными инструментами, которые необходимы предпринимателям, стремящимся выйти на международные рынки. Мы рады, что благодаря партнерству с eBay мы сможем предоставить доступ к нашим услугам продавцам одной из крупнейших международных торговых площадок и обеспечить быструю и надежную доставку российских товаров покупателям во всем мире. Экспресс-доставка от DHL вместе с инновационными решениями для международной электронной коммерции позволят российским предпринимателям обслуживать своих зарубежных клиентов так же хорошо, как если бы они имели собственные представительства по всему миру», – сказала вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова.

«Логистика традиционно является камнем преткновения для экспортеров. За последние годы наша команда приложила много усилий, чтобы помочь российским продавцам легче и быстрее выходить на зарубежные рынки. Благодаря совместной работе с DHL Express российский офис eBay осуществил первую интеграцию логистического провайдера на платформе нашего маркетплейса. Упрощенная процедура оформления и отправки товаров за границу позволят нашим продавцам предложить лучший сервис иностранным покупателям, а значит, получать больше новых заказов и развивать свой бизнес на нашей площадке. Такие партнерства являются стратегическими для развития российского экспорта, потенциал роста которого мы оцениваем в десятки раз», – отметил генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.