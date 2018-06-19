Assa Abloy позволит использовать бесконтактные студенческие карты в Apple Wallet

Assa Abloy, производитель замочных решений, объявил о том, что компания работает над поддержкой мобильного доступа в студенческих картах с Apple Wallet. Когда студенческие карты добавляются в Apple Wallet на iPhone с iOS 12 или Apple Watch с ОС OS5, студенты и преподаватели получат более простой и удобный способ открывать двери, производить платежи в кампусе и вокруг него, а также пользоваться другими функциями карты в университетском городке.

«Мы гордимся тем, что работаем с Apple над развитием этой инновационной разработки, – сказал Нико Дельво, президент и главный исполнительный директор Assa Abloy. – Экспертиза Assa Abloy в сфере мобильного доступа станет хорошей поддержкой проекта Apple, направленного на упрощение доступа к общежитиям с бесконтактными студенческими картами, которые, как мы считаем, помогут открыть двери в будущее».

С осени 2018 года студенты и преподаватели с бесконтактными студенческими картами смогут использовать свои iPhone и Apple Watches для открытия дверей в зданиях. Технология считывателя Assa Abloy в сочетании со встроенной технологией HID в замках Assa Abloy станет частью более широкого технологического решения, которое открывает возможности для мобильных идентификаторов в университетских городках.