Aspentech займется поставкой приложений для инфраструктур промышленного интернета вещей

Aspen Technology, разработчик программного обеспечения для оптимизации производственных активов, объявил, что будет поставлять приложения для инфраструктур промышленного интернета вещей (IIoT) на основе передовых технологий аналитики и машинного обучения на базе Microsoft Azure. Благодаря этому Aspentech расширит охват программного обеспечения aspenONE Asset Performance Management (APM) для работы с новыми промышленными активами и источниками данных по всему предприятию с использованием ПО Aspen Edge Connect и Aspen Cloud Connect. Доступные в последней версии aspenONE (10.1), программные продукты Aspen Edge Connect и Aspen Cloud Connect производят сбор и отбор критически важных производственных данных с показателей промышленных активов и источников по всему заводу и предприятию.

Aspentech объединит свои краевые и корпоративные решения с облачной платформой Azure, чтобы предоставить ресурсоемким компаниям масштабируемую, надежную, высокопроизводительную среду для анализа данных, которая обеспечит получение точной и полезной информации, необходимой для оптимизации производительности и надежности как промышленных активов и объектов, так и предприятий в целом.

Объединение решений Aspentech с технологиями и опытом компании Microsoft обеспечивает потребности IIoT-инфраструктур в подключении промышленных активов, измерении их производительности и оптимизации бизнеса. Благодаря возможности автоматизации сложных аналитических и рабочих процессов обеспечивается важное понимание взаимосвязей данных между промышленными активами и производственными процессами. Это позволяет компаниям в капиталоемких и ресурсоемких отраслях максимизировать время безотказной работы и доступность активов при минимизации затрат на их техническое обслуживание.

«Проблемные и удаленные промышленные активы, до которых трудно добраться, а также старые активы с устаревшими элементами управления и активы с ограниченным возможностями подключения требуют IIoT-решение, которое использует гибкую, экономичную и масштабируемую технологию краевых вычислений, избегая дорогостоящих обновлений и замены оборудования», – сказал Джон Хейг, старший вице-президент и генеральный директор Aspentech APM.

«Мониторинг подключенных активов в режиме реального времени и системные сбор и представление данных об их производительности имеют решающее значение для принятия обоснованных бизнес-решений, а также повышает эффективность других решений по оптимизации активов, которые мы предлагаем клиентам сегодня. С помощью Microsoft Azure компания Aspentech предоставит клиентам возможность и преимущества недорогих масштабируемых систем краевых вычислений и аналитики данных в локальной среде и в облаке. Мы продолжаем поставлять быстро развертываемые low-touch решения по управлению производительностью промышленных активов, которые обеспечивают быстрое время оценки и повышения уровня надежности производства», – отметил Джон Хейг.

«Aspen Technology в сочетании с Microsoft Azure, обеспечивает подключение важных промышленных активов в рамках всего предприятия, помогая производителям и другим клиентам реализовать преимущества цифровой трансформации производства и промышленного Интернета вещей. Сочетание решений Aspentech по оптимизации активов с глобальным масштабом платформы Azure позволит клиентам достичь высокого уровня операционной эффективности», – сказал Чаглаян Аркан, генеральный директор по направлению мировой промышленности и ресурсов в Microsoft.