«Арвал» представила веб-платформу My Fleet Status для управляющих автопарками в России

«Арвал», один из крупнейших игроков на рынке операционной аренды, представил своим клиентам в России новое решение для управления автопарками – веб-платформу My Fleet Status.

Специалисты компании «Арвал» разработали онлайн-решение для мониторинга парков клиентов, находящихся под управлением «Арвал». Благодаря My Fleet Status управляющие автопарками могут в любое время получать самые актуальные данные по парку, отслеживать ключевые показатели по эксплуатации автомобилей, а также в один клик выгружать подробную отчетность для дальнейшего анализа затрат и эффективности.

Система обновляется ежедневно, доступна 24 часа 7 дней в неделю с любого устройства. Платформа объединяет информацию о парках нескольких юридических лиц / кост-центров в одном месте. Для удобства восприятия данные в системе представлены в графиках и диаграммах. На веб-платформе управляющий автопарком может увидеть полную информацию по общему парку и каждому контракту в отдельности, арендные и дополнительные платежи, страховые случаи и штрафы. Также система позволяет просматривать списки автомобилей, срок аренды которых уже закончился или истекает в ближайший год. Такая информация помогает спланировать обновление парка и предусмотреть продление существующих контрактов.

Кроме того, на платформе можно сравнить, насколько реальные показатели пробегов автомобилей отличаются от контрактных, что позволит избежать штрафов при перепробегах и сэкономить на недопробегах.

«Арвал» стремится минимизировать негативное влияние на окружающую среду и обращает внимание на экологические характеристики парков клиентов. На платформе представлены данные по количеству выбросов CO2 , как по действующему парку, так и по предстоящим доставкам и завершенным контрактам.